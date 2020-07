Raed Arafat, de Ziua Aviației: Multe vieți ar fi fost pierdute fără aviatori. Vă multumesc și vă doresc cer senin! (VIDEO)

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită, luni, la București, zi în care este prăznuit Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului. În acest context, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) le-a mulțumit aviatorilor pentru sacrificiile pe care le fac pentru cetățenii români ce necesită transport cu elicopterul la spitale, arătând că fără aceștia s-ar fi pierdut multe vieți.

"Dacă ne uităm la cifrele din ultimii ani, am înțelege foarte bine cât de mare este rolul dumneavoastră ca salvatori, și că fără această instituție multe vieți ar fi fost pierdute.

A fi aviator este o vocație. La fel ca și medicii. A fi aviator înseamnă să înțelegi că-ți riști viața, mai ales când ești aviator într-un serviciu de intervenție. Acolo nu poți să spui că zbori când totul este bine, riscați și când cineva are nevoie de voi, iar povestea pilotului care transporta cordul pentru Târgu Mureș este una elocventă în acest sens. Nu știți cu ce vă confruntați pe drum. Încercăm ca riscurile să fie cât mai mici, dar risc zero nu există.

Cu ocazia Zilei Aviației, eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, succes în tot ce veți face și cer senin!”, a transmis Raed Arafat.GESTUL EMOȚIONANT AL UNUI CÂINE ÎN MOMENTUL ÎN CARE STĂPÂNUL LUI A FOST PLECAT DE ACASĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.