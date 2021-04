Raed Arafat: Decizia de a evacua și de a face loc pentru bolnavii în stare critică rămâne valabilă și aș lua-o din nou oricând / Poate că acum am învățat și mai multe despre evacuarea unui spital (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a făcut noi precizări despre situația de la Spitalul Foișor, care vineri a fost transformat în spital suport Covid, astfel că peste 100 de pacienți au fost evacuați. Oficialul spune că, deși regretă disconfortul pe care l-a creat decizia propusă de DSU și avizată de Ministerul Sănătății, ar „lua-o din nou oricând, pentru că asta înseamnă să tratezi o situație critică așa cum trebuie”.

„Decizia de a evacua și de a face loc pentru bolnavii în stare critică rămâne valabilă și aș lua-o din nou oricând”, spune Raed Arafat (DSU)

„Vreau să subliniez că decizia – care a fost luată ieri și care consider că, ca și decizie de fond, este una corectă chiar dacă a creat un disconfort pentru pacienții care erau internați în Spitalul Foișor – avea o singură menire și asta este să salvăm cât mai multe vieți, să nu ne punem în situația pe noi, pe colegii noștri din Unitățile de Primiri Urgențe și din spitale să aleagă între pacienții care ajung cu ambulanțele cine intră și cine rămâne în ambulanță și așteaptă în ambulanță. Acolo n-am dorit să ajungem. Așa că soluția de a evacua un spital, și îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, mai târziu, în cursul nopții, când noi de fapt ordinul l-am emis pe la prânz, ieri, iar echipa noastră la spital era în jurul orei 15, ca să discute și să înceapă această evacuare, și care totuși s-a lungit ca și discuții până la momentul în care s-a început mai târziu”, a declarat Raed Arafat, într-un videoclip postat pe Facebook.

Șeful DSU recunoaște că decizia a produs un disconfort, însă susține că scopul a fost să pună la dispoziția Bucureștiului „încă un număr semnificativ de paturi cu oxigen, dar și de Terapie Intensivă.

„Știu că s-a produs un disconfort, știu că multă lume vede acest lucru ca un lucru incorect care era făcut pentru pacienții care erau internați în Spitalul Foișor – da, sunt de acord, nu este deloc un lucru plăcut, este un lucru care în condiții de normalitate putea să se desfășoare poate mult mai bine, dar în condițiile de normalitate n-am ajunge să evacuăm un spital pentru a-l transforma pentru Covid. În partea cealaltă, decizia noastră era pentru a reuși să punem la dispoziția Bucureștiului încă un număr semnificativ de paturi cu oxigen, dar și de Terapie Intensivă, și aici vorbim deja de 28 de paturi de Terapie Intensivă care s-au creat și au intrat în circuit astăzi dimineață și 90 de paturi cu oxigen, astfel încât pacienții care erau în UPU să nu continue să rămână în UPU din lipsă de locuri, iar pacienții care ajung în UPU să poată să fie îngrijiți corect până le găsim locuri de Terapie Intensivă. Cum am zis, situația este în dinamică”, a adăugat Raed Arafat.

El consideră în continuare că decizia a fost una corectă și spune ar lua-o din nou oricând.

„Între a nu lua o decizie și după care a da explicații pe bună dreptate de ce am lăsat unii oameni fără îngrijiri medicale potrivite, de ce am lăsat unele persoane să se agraveze fără să găsim pentru ele loc, și între a supăra și a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, în acest sens printr-o decizie care salvează vieți, eu în continuare aleg soluția de a lua decizia, de a suporta consecințele atacurilor, dar să știu în sfârșit că am luat o decizia care a salvat vieți. Asta cred că este ce am făcut ieri împreună cu colegii mei, așa că îmi pare rău pentru disconfortul care a fost creat, dar dacă cineva mă întreabă trebuia să fie luată această decizie și, dacă ne-am întoarce cu timpul, dacă am lua această decizie sau nu, eu cred că această decizie ar fi fost luată din nou, așa cum a fost luată. Poate că acum am învățat și mai mult pe partea de evacuare a unui spital anumite aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare în viitor, dar decizia de a evacua și decizia de a face loc pentru bolnavii în stare critică rămâne valabilă și aș lua-o din nou oricând, pentru că asta înseamnă să tratezi o situație critică așa cum trebuie, și nu să stai și să te gândești oare ce să fac ca să nu supăr pe cineva. Îmi pare rău pentru cei care i-am supărat, dar, din nou zic, decizia cred că a fost una corectă”, a mai spus secretarul de stat.