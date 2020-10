Raed Arafat: Deplasarea la pelerinaje nu e permisă. Oamenii care vor urca în autocare, îndemnați de oricine, trebuie să știe că persoana respectivă nu dă doi lei pe viața lor (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că persoanele care vor încerca să-i convingă pe credincioși să meargă la pelerinaje, contrar deciziei autorităților, „nu dau doi lei” pe viața enoriașilor. Secretarul de stat a insistat că viața oamenilor va fi pusă în pericol în astfel de situații, deoarece riscul de infectare cu coronavirus e mare. Arafat a mai susținut că persoanele care îi îndeamnă pe alții să nu respecte regulile „nu țin nici 1% la binele lor”.

„Eu sper ca lumea să fie înțeleaptă în final, să lase la o parte toate îndemnurile care sunt împotriva acestor măsuri, să-i lase la o parte pe cei care le spun că nu e nicio problemă. Oamenii ăștia, credeți-mă, nu țin nici 1% la binele lor. Asta e problema!”, a declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.

Întrebat la cine anume se referă, secretarul de stat a răspuns: „Indiferent... E plin Facebook-ul de comentarii, una alta. În momentul în care le spui oamenilor ”nu respectați regula”, ”nu respectați aceste reguli, voi puteți face ce vreți”, înseamnă că-i îndemni să-și pună viața lor în pericol. Fără să vorbesc de o persoană sau alta, că e plin pe Facebook!”.

Arafat a spus apoi că persoanele care îi vor îndemna pe credincioși să meargă în pelerinaje, contrar deciziilor autorităților, „nu dau doi lei” pe viețile acestor oameni.

„Regula care e stabilită prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență e că deplasarea la pelerinaje nu e permisă. Dacă acest lucru se va întâmpla, contrar regulii, vor fi luate măsuri ca să se stopeze această mișcare, pentru că riscul e foarte mare. Oamenii care vor urca în autocare, îndemnați de oricine, nu mă interesează cine, ca să meargă câteva ore până la destinație și înapoi câteva ore să se întoarcă, trebuie să știe că persoana care îi îndeamnă să facă acest lucru nu dă doi lei pe viața lor, pentru că îi pune în pericol! Asta trebuie să se înțeleagă”, a insistat Raed Arafat.

