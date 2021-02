Raed Arafat, despre achizițiile de materiale sanitare din timpul pandemiei: ”Este cea mai politizată situaţie de urgenţă prin care am trecut până acum”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat, joi, la prezentarea raportului pe 2020 al instituției, că aceasta este ”cea mai politizată situaţie de urgenţă” cu care s-a confruntat, referindu-se la controversele din spațiul public privind achizițiile de materiale sanitare în contextul pandemiei de coronavirus.

Raed Arafat: Este cea mai politizată şi cea mai controversată situație de urgență prin care am trecut

Arafat a vorbit despre „acuzații false” care, spune el, au umbrit ”efortul fpcut de instituțiile de achiziții” în această perioadă.

"Pot să spun, din păcate, dacă vorbim de criza prin care am trecut şi prin care trecem acum, este cea mai politizată situaţie de urgenţă prin care am trecut până acum, lăsând la o parte toate celelalte prin care am trecut. Este cea mai politizată şi cea mai controversată, în sensul în care foarte multe opinii, foarte multe păreri, şi este normal, având în vedere durata lungă de existenţă a ei, dar a avut acest lucru şi impact, pentru că efortul făcut de instituţiile de achiziţii, de IGSU, întotdeauna a fost umbrit de acuzaţii, false de cele mai multe ori şi explicabile întotdeauna în mod corect, dacă eram întrebat despre modul de achiziţie, modul de transfer, de ce am făcut transferul cu Ministerul Apărării, de ce nu am lăsat o firmă să aducă materiale când nu exista transport internaţional funcţional. Toate aceste discuţii au umbrit un pic această activitate extraordinară, pentru care trebuie să le mulţumim tuturor care s-au implicat în ea şi care au făcut posibil să se realizeze dotarea la timp a personalului nostru de intervenţie", a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a prezentat raportului de activitate al DSU pe 2020

În aceeași ședință de prezentare a raportului de activitate pentru anul 2020, Arafat a subliniat că pentru DSU cea mai mare provocare a fost reprezentată de gestionarea crizei sanitare generate de pandemie.

”Provocarea cea mai mare a fost coronavirusul. (... )În data de 26 februarie a fost primul caz anunțat, iar ulterior, președintele României, în data de 16 martie, a decretat starea de urgență, care în prima lună duce la emiterea a 8 Ordonanțe Militare, 9 hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la nivel național, pe lângă toate hotărârile care s-au emis la nivel județean de către Prefecturi. Mai multe măsuri au fost implementate, măsuri de restricție și de limitare a circulației, și chiar de carantinare, care au dus la limitarea creșterii infecției cu SARS-CoV-2. În mod deosebit, a fost situația de carantinare al sosirea în țară din zonele de risc, care a fost implementată de la început, și care considerăm că a dus la reducerea semnificativă a riscului de răspândire”, a amintit Raed Arafat.Cea mai ciudată operaţiune din matematică: înmulțiți 13837 cu vârsta pe care o aveți, apoi cu 73! Rezultatul va fi uluitor!