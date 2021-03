Raed Arafat, despre adeverința de vaccinare: Are o semnătură electronică, deci ea este verificabilă

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, luni seară, că adeverinţa de vaccinare are o semnătură electronică prin care se pot face verificări, dacă peroana care prezintă acest document într-adevăr s-a vaccinat împotriva coronavirusului.

Raed Arafat: Este verificabilă această adeverinţă de vaccinare

„Am întrebat colegii dacă are cod QR, dar, de fapt, are o semnătură electronică, deci ea este verificabilă, asta e clar şi am întrebat chiar colegii de la INSP şi au confirmat că această hârtie unde există un număr foarte lung acolo este ca şi o formă de semnătură electronică a acestei hârtii care arată clar cine, cum şi unde este vaccinat. Deci da, este verificabilă această adeverinţă”, a afirmat Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la Digi24, citează News.ro.

Acesta a mai spus că adeverința de vaccinare este folosită pentru a scuti persoana care o deţine, să intre în carantină, la intrarea în ţară.

„Noi o folosim acum la îmbarcarea în avioane sau când intri în România să nu fii carantinat, deci este un scop medical. Noi nu o folosim ca să intri la cinamatograf, să de duci cu ea la restaurant şi aşa mai departe. Să nu ajungem la faza de a discrimina populaţia. Dar pe linie medicală, adeverinţa te scuteşte de carantină şi este un lucru normal. Aşa cum nu carantinăm persoanele care s-au îmbolnăvit în ultimele 90 de zile, dar nu în ultimele 14 zile, fără să fie vaccinate. Astea sunt nişte reguli medicale care să pună oamenii la eforturi nejustificate”, a precizat Arafat.

Totodată, el a adăugat că, în unele cazuri, adeverinţa de vaccinare trebuie însoţită de un test negativ de COVID-19.

Raed Arafat: Suntem într-un nou val al epidemiei

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că România a intrat în al treilea val al epidemiei de coronavirus cu peste 900 de bolnavi la Terapie Intensivă, deci suntem într-o situație chiar mai delicată decât la debutul valului 2.

„Suntem într-o creștere a numărului de cazuri. Nu are nimeni cum să nu recunoască această creștere, și clar că suntem într-un nou val în acest moment. Dezavantajul este că începem la terapie intensivă cu un număr de peste 900 și ceva de bolnavi, comparativ cu valul trecut când erau mai puțini pacienți în terapie intensivă, vreo 500. Pe acolo eram când a început să crească atunci”, a declarat Raed Arafat.Modelul noii declarații pe propria răspundere. Interdicţia de circulaţie după ora 22:00, valabilă de duminică (DOCUMENT)

În acest context se impune, a continuat șeful DSU, creșterea capacității de tratare în secțiile de Terapie Intensivă. Dincolo de numărul de paturi, o problemă ține și de personalul specializat insuficient.

Raed Arafat: Se vor adapta măsurile pentru noaptea Paștelui

Raed Arafat a vorbit, luni seară, despre restricțiile care ar putea fi în vigoare de Paște. Șeful DSU a declarat că speră ca anul acesta românii ar putea sărbători în condiții mai relaxate în comparație cu 2020, dacă situația epidemiologică va permite.

„Speranța noastră este să se ajungă să fie mult mai bine decât anul trecut, adică să nu se sărbătorească în sensul cum s-a sărbătorit anul trecut, ci mult mai bine și mai aproape de normalitate. Normal că aceste lucruri pot fi discutate, nu vin acum să spun că va fi așa sau va fi așa, asta nu e o decizie care o ia doctorul Arafat, e o decizie care se discuta. Speranța noastră este să avem o mai mare libertate decât a fost anul trecut. Depinde și de situația epidemiologică și de toate celelalte aspecte. Dar să vin să spun că mutăm ora și schimbăm slujba, așa ceva va dați seama că sunt bazaconii”, a declarat Raed Arafat.