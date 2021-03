Raed Arafat, despre aglomerația din magazine, odată cu reducerea programului: Agenții economici, să se gândească la telemuncă și la decalarea programului. Responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat joi seară, cum se va evita producerea aglomerației în magazine, în contextul anunțării unor noi măsuri de restricție, printre care reducerea programului magazinelor până la ora 18.00 doar în weekend, acolo unde incidența este de peste 4 cazuri de coronavirus la mie, și pe tot parcursul săptmânii, în localitățile cu incidență de peste 7,5 la mie.

”Am menționat că o să fie și un ordin al ministereleor de resort care vor stabili care este numărul de persoane în magazin sau în spațiul respectiv și cum se va controla acest lucrul. Când ai ajuns la faza în care la ora 18.00 se închide magazinul, la ora 20.00 trebuie să fii acasă, înseamnă că este faza în care agenții economici trebuie să se gândească la telemuncă, la decalarea programului de muncă. Nu înseamnă că muncim normal până la ora 18.00 și apoi toată lumea este la magazin. Înseamnă că trebuie să ne adaptăm în general. Nu suntem singura țară care ia astfel de măsuri. În Franța limitarea circulației e de la ora 18.00”, a explicat Raed Arafat.

Întrebat cine va supraveghea aplicarea acestor măsuri astfel încât să nu se producă aglomerări, Raed Arafat a răspuns: „În primul rând, responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi și al administratorului magazinului. Să nu vă așteptați că o să avem un polițist în fiecare magazin, un reprezentanț al DSP în fiecare magazin. Este imposibil. Dar asta nu înseamnă că nu va apărea cineva care are drept de control să controleze dacă aceste reguli sunt respectate. De implementarea regulilor răspunde administratorul, acțiunea de control asupra implementării e făcută de autorități”.

