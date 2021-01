Raed Arafat, despre campania de vaccinare anti-COVID-19: Stăm bine, dar e încă mult de făcut / Mesaj pentru cei care nu vor să se vaccineze (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a primit, luni, prima doză din vaccinul anti-COVID-19. El s-a declarat mulțumit de modul în care s-a desfășurat până acum campania de vaccinare, dar a precizat că mai sunt încă multe de făcut. Secretarul de stat a avut un mesaj și pentru cei care nu vor să se vaccineze.

Raed Arafat, despre campania de vaccinare anti-COVID-19: Stăm bine și e încă mult de făcut, că numărul centrelor va crește

Întrebat ce mesaj are pentru cadrele medicale care nu vor să se vaccineze anti-COVID-19, Arafat a răspuns: „Trebuie să vedem care sunt motivele. Cei care amână, care nu vor să se vaccineze au varii motive, nu intrăm în ele. Poate unii vor să mai aștepte, să mai vadă. Unii poate că au ascultat unele păreri și au crezut în ele. Eu ce spun către toți: e normal să ne vaccinăm, este singura metodă prin care, în primul rând, ne protejăm. Când avem un număr mai mare de persoane vaccinate, putem să reducem sau să sistăm răspândirea acestui virus și impactul lui și să ne întoarcem la o viață cât de cât normală”.

Șeful DSU a mai spus că, în opinia sa, campania de vaccinare „merge bine, nu stăm nici cel mai bine în Europa, nici cel mai prost”.

„Stăm bine și e încă mult de făcut, că numărul centrelor va crește. În următoarele zile, Ministerul Sănătății va mai face un pas ca să plătească medicii de familie să participe la vaccinare. Sunt premise de îmbunătățire, iar eu consider că până acum, totuși, printre țările din jurul nostru, am mers destul de ok ca început. Dar acest lucru trebuie amplificat pe mai departe”, a mai declarat Raed Arafat.

Raed Arafat: Vaccinul anti-COVID-19 este gratuit și sigur

Șeful DSU a insistat apoi că vaccinul anticoronavirus este sigur și singura cale prin care putem reveni la o viață cât de cât normală.

„Azi ne-a venit rândul. Colegii vor veni în următoatele zile. E un gest de normalitate. Abia am așteptat să fac acest lucru. Am zis că îl fac public și l-am făcut public să arăt un lucru. Nu am fi recomandat oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne vaccinam. Asta e speranța pe care o avem. E calea pe care trebuis să o urmăm cât mai mulți. E un vaccin sigur, gratuit, dar vaccinarea nu e obligatorie. Dacă ne vaccinăm cât mai mulți, vom ajunge mai rapid la o oarecare normalitate. Oamenii să nu asculte informațiile nefondate, ci să urmeze informațiile justificate științific”, a mai declarat secretarul de stat Raed Arafat.