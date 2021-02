Raed Arafat, despre copilul din Botoșani, decedat în drum spre spital, după ce prima ambulanță care a intervenit nu avea medic: ”Nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanță. Sunt țări care n-au medici deloc pe ambulanță” (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a vorbit, joi, despre cazul copilului de 3 ani din Botoșani, care a murit în ambulanța cu care era dus la spital. Asta după ce o primă ambulanță care a intervenit la solicitarea părinților, nu avea medic. Într-o declarație susținută după prezentarea raportului pe 2020 al DSU, Raed Arafat spune că ”nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanță”.

”Nicio țară nu are medic în fiecare ambulanță. La acest moment, resursele noastre cu medicii sunt, la nivelul SMURD-ului, și nu în toate județele, și la nivelul Serviciului de Ambulanță, unde în unele județe nu mai sunt decât puțini medici pe ambulanțe și sunt unele ture care nu sunt acoperite. Acum, cu legea 136, s-a suplimentat, avem inclusiv asistenți medicali cu studii superioare, câteva sute au fost angajați numai anul trecut. Nu avem medic pe fiecare ambulanță, nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanță. Dacă căutăm orice țară din Uniunea Europeană, dacă găsiți una singură care are medic pe fiecare ambulanță, veniți cu ea să-mi spuneți. Nici Statele Unite, nici Israel... Sunt țări care n-au medici deloc pe ambulanță. Noi suntem dintre țările care au păstrat tradiția de a avea medic pe ambulanță”, a spus Raed Arafat.

