Raed Arafat, despre defecțiunea de la metrou: ''Firmele de pază trebuie să oprească oamenii să intre în momentul în care există o defecțiune''

O defecțiune a provocat aglomerație la metrou luni seară. Pe peronul Dristor 1 așteptau zeci de oameni pentru că trenurile nu mai puteau pleca. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit, la Digi 24, despre această situație, spunând că au fost luate măsuri pentru reducerea aglomerației din metrou.

"Nu am văzut imaginile de la metrou, însă noi am luat niște măsuri pentru reducerea impactului pe metrou și transport în comun. Dacă s-a întâmplat undeva ceva, incidentul va trebui analizat, să vedem care e motivul", a declarat Arafat, la Digi24.

Acesta îi sfătuiește pe oameni să nu se expună riscului de îmbolnăvire stând în aglomerație.

De asemenea, firmele de pază ar trebui să împiedice oamenii să mai intre pe peron.

"Firmele de pază trebuie să oprească oamenii să intre în momentul în care există o defecțiune. Dacă avem instantaneu, oamenilor trebuie să li se spună instantaneu să nu mai intre. Este o problemă de gestionare a mulțimii. Soluția era să-i oprim în aer liber, nu să îi lăsăm să intre. Oamenii pot să se supere, dar în astfel de situații, în loc să aștepte în interior și să se infecteze fiind unii lângă ceilalți, mai bine rămân afară. Nu ajung mai repede dacă se împing să intre înăuntru', a spus Raed Arafat.

Aglomerație la metrou, după defecțiunea unei șine







În jurul orei 17.00, s-a produs o defectiune, o problemă la o șină dintre statiile Mihai Bravu si Dristor 1, potrivit Digi24.



"Metrorex informeaza ca astazi, 23.11.2020, circulatia trenurilor pe Magistralele 1 si 3 se desfasoara cu dificultate in urma defectarii unei sine intre statiile de metrou Mihai Bravu si Dristor 1. Pentru fluidizarea traficului si continuarea calatoriilor, circulatia a fost reorganizata pe firul 2 intre statiile Mihai Bravu si Nicolae Grigorescu 1, intervalul de succedare fiind de cca 8 minute", a transmis, luni Metrorex.



"Precizam ca in statii se fac anunturi cu privire la reorganizarea circulatiei. De asemenea, mentionam ca siguranta calatorilor nu a fost pusa in pericol in niciun moment. Va prezentam scuze pentru disconfort si va multumim pentru intelegere", a mai transmis Metrorex.

