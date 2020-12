Raed Arafat, despre definiția de caz: ''Orice persoană asimptomatică se testează în final. Testele rapide vor grăbi rezultatele în zonele de urgență'' (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a vorbit, marți seară, pe B1 TV, despre definiția de caz și despre creșterea numărului de teste.

''Testarea în sine se face. Orice persoană asimptomatică, în final, se testează. Persoanele care sunt contact asimptomatice se carantinează. Ele nu trebuie să iasă din casă 14 zile.

Aceasta este definiția care există acum, dar știu că multe terase și restaurante își testează personalul periodic și fac asta la laboratoare private. Cele 3 milioane de teste rapide care sper că vor ajunge, vor grăbi rezultatele în zonele de urgență, la camerele de gardă, la medicii de familie sau în alte zone unde nu se testa. Testul rapid poate să dea un rezultat inițial mai ales dacă pacientul este pozitiv.

Dacă este negativ, există un procent sub 10% ca pacientul să fie fals negativ. De aici, testele pe bază de antigen sunt altfel și pot produce o schimbare. Sper că vom începe distribuirea lor cât mai curând.'', a spus șeful DSU, la B1 TV.

”La noi nu s-a luat în considerare un lockdown total, însă s-a luat în considerare continuarea măsurilor care au fost implementate. Restricțiile de circulație după ora 23.00 rămân valabile. Rămâne valabilă închiderea magazinelor la o anumită oră, mai devreme decât de obicei, la ora 21.00. Rămân valabile restricțiile la restaurante, la terase, după incidențele peste 1,5 sau 3 la mie există reguli care se respectă. Există toate aceste aspecte, pe lângă măsurile locale pe care le luăm, și anume carantinările, unde, cu mici excepții, avem un rezultat chiar bunn al carantinărilor care au durat, de regulă, mai mult de 14 zile. Sunt localități care au intrat în carantină la 11 la mie sau la 13 la mie și au ieșit din carantină la 4 sau 3 la mie. Hotărârea de guvern care a fost emisă nu a impus măsuri suplimentare decât în ce privește zonele de schi în ce privește transportul cu telecabina și alte aspecte care vor fi reglementate”.

„Sunt măsurile care sunt impuse și eu consider că dacă se respectă aceste măsuri realmente, putem să prevenim răspândirea. O problemă este a celor care nu vor să respecte aceste măsuri și care poate că nu le respectă nici astăzi, nu numai în preajma sărbătorilor. (...) Am fost întrebat, de exemplu, de mesele festive de Anul Nou. Știm foarte bine că mese festive nu pot fi organizate”.

