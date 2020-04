Raed Arafat secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că populația trebuie fie partenerul autorităților, respectând măsurile impuse de acestea în contextul combaterii răspândirii epidemiei de coronavirus pe teritoriul României.

În caz contrar, se va ajunge la un punct în care nicio măsură nu va mai fi utilă, iar focarele de COVID-19 vor deveni incontrolabile.

„Partenerul nostru este populatia si, daca populatia nu aplica masurile, riscul e sa apara focare pe care nu mai putem sa le controlam si sa ajungem la masuri de carantinare mai dure pentru ca nu s-au respectat unele masuri.



Masurile de acum sunt foarte ok, am fost printre tarile care am luat masuri din timp si de aceea se prelungeste perioada cu numere mai mici de cazuri.

Această criză va trece, dar sper ca lectia va fi ca trebuie sa fim mai pregatiti”, a declarat Arafat în cadrul unui interviu acordat Antena 3.



„Majoritatea tarilor sunt nepregatite. Acum cautam ventilatoare, injectomate, echipamente de protectie. Anul trecut am avut un exercitiu facut la Bruxelles pe scenariul unei pandemii. In acest exercitiu, concluzia a fost ca nu suntem pregatiti, ca nu avem stocuri. Cu toate acestea, am gasit rezistenta, oameni care nu intelegeau de ce sa cheltuim bani, milioane, pe stocuri, sa cumparam echipamente si sa le tinem stocate. Uitati-va ca acum fugim dupa echipamente", a mai spus secretarul de stat.

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat duminică seară principalele prevederi din Ordonanța Militară nr. 4, care înăsprește regimul de restricții din România.

„Suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta principalele activități desfășurate de structurile MAI pentru prevenirea răspândirii cu noul tip de coronavirus, dar și ce alte măsuri de ordin legislativ, administrativ și operațional luăm pentru a crește gradul de protecție al cetățenilor. Sunt măsuri dure, poate cele mai dure pe care le-a avut România ultimilor zeci de ani, pentru că asta o cere situația în care ne aflăm. Așa cum v-am mai spus, este dureros momentul prin care trecem. Este greu să ți se îngrădească unele drepturi și este greu ca libertatea să depindă de o declarație. Gândiți-vă totuși că, nerespectându-le, putem ajunge la adevărate tragedii. Vă asigur că MAI va analiza în permanență măsurile și rezultatele acestora. Vă asigur că măsurile dispuse se vor ridica sau relaxa atunci când suntem convinși că s-a limitat sau diminuat răspândirea acestui cumplit virus, lucru realizabil doar dacă respectăm distanțarea socială și reducem la minim interacțiunea între persoane. Suntem în prima linie, suntem la datorie și vă suntem alături prin tot ceea ce facem. Țin să mulțumesc angajaților din MAI, MS și MApN, pentru eforturile susținute, dar și celor dragi lor pentru înțelegere și suport. Ne aflăm în fața unui examen greu cu toții, care se întinde pe o perioadă încă necunoscută, dar al cărui final îl putem stabili doar noi dacă vom realiza fiecare că suntem o națiune puternică și unită în aceste clipe grele. Tricolorul, imnul național și dragostea față de viitor au fost gândurile și speranțele tuturor înaintașilor noștri care au luptat pentru România”, a declarat Marcel Vela.

În contextul în care sărbătorile Pascale se apropie, crește și teama că românii din diaspora vor reveni în țară, pentru a fi alături de familii, fapt c ear spori riscul de infectare cu noul coronavirus.

Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătății, a precizat că peste 200.000 de români s-au întors în țară de la debutul pandemiei de COVID-19 și a avertizat că încă 200.000 urmează să vină în următoatele săptămâni, cu ocazia sărbătorilor pascale.

Contactat de B1.RO, Raed Arafat a precizat că nu există o estimare a numărului de români care se întorc în țară în perioada următoare la Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

„Nu avem o estimare, chiar nu am o estimare. Cred că mai degrabă colegii noștri de la Poliția de Frontieră vă pot răspunde. Oricum numărul celor care se întorc va fi influențat foarte mult de trafic, de ce se întâmplă cu restricțiile la granițe în perioada următoare. Așa că nu pot să vă răspund”, a precizat Raed Arafat.

Românii din străinătate care intenționează să se întoarcă în țară, din zonele afectate COVID-19, trebuie să cunoască faptul că nu vor putea petrece oricum Paștele alături de familie, în condițiile în care trebuie să stea în izolare sau carantină, după caz, potrivit articolului 5 din Ordonanța militară 3:

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Potrivit INSP, ţările considerate ''zone roşii'', care implică o carantinare instituționalizată sunt: Italia, Franţa, Germania, Spania şi Iran. Astfel că cetăţenii români care se întorc din aceste ţări se vor afla în carantină instituţionalizată 14 zile.

Ceilalți cetățeni care sosesc dintr-o călătorie internaţională, sunt încadrați în zona galbenă de risc, fapt ce implică izolarea la domiciliu timp de 14 zile.

Și Președintele României, Klaus Iohannis, a avut un mesaj clar pentru românii din afara țării.

”Se apropie cele mai importante sărbători creștine, pe care oamenii le celebrează, în mod firesc alături de cei dragi. De data aceasta însă, Învierea Domnului găsește întreaga omenire într-un moment de criză profundă, în plină epidemie provocată de un virus ucigaș.Fac un apel către românii din diaspora: nu veniți anul acesta acasă de sărbători! Revenirea în țară, în sânul familiei, poate fi extrem de pericoloasă atâta pentru voi, cât și pentru cei la care țineți atât de mult. Anul acesta vom fi alături de cei dragi, dar de la distanță. Este singurul mod în care ne putem exprima afecțiunea față de cei pe care îi iubim, fără a le pune în pericol viața și sănătatea”.