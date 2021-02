Raed Arafat, despre incendiul de la Constanța: Saltelele nu se mai folosesc din cauza unor accidentări. Se face raport pe intervenție. Ceva nu a mers (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a vorbit, joi, la sediul Ministerului Afacerilor de Interne (MAI), despre incendiul de la Constanța, în care o femeia s-a aruncat de la etajul 6 pentru a scăpa din calea flăcărilor, însă a murit în urma impactului cu solul, că saltelele nu mai sunt folosite de autorități din cauza unor accidentări, iar autoscara era defectă.

