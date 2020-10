Raed Arafat, despre închiderea școlilor: Nici în alte țări aceasta nu e o măsură care să fi fost luată. În schimb, se poate ajunge la carantinarea unei localități

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că nu se pune problema închiderii școlilor din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus. Nici alte state nu au luat o astfel de decizie la un bilanț mai grav al îmbolnăvirilor. Totuși, se pot lua alte hotărâri pentru ținerea sub control a epidemiei, inclusiv carantinarea unei localități.

Arafat a insistat că răspândirea SARS-CoV-2 va putea fi stăpânită în perioada următoare dacă toată lumea respectă regulile dispuse de autorități, mai ales ce alegată de portul măștii de protecție.

Întrebat de ce nu se acționează mai radical în privința școlilor, mai ales că pericolul e mare și e greu de controlat în permanență ce fac copiii, Raed Arafat a răspuns: „Închiderea școlilor are un impact în lanț și asupra altor activități. Gândiți-vă că ai închis școala, unul dintre părinți trebuie să stea acasă. Nici în alte țări nu e o măsură să fi fost luată. Eu nu știu să fi închis Franța sau Germania școlile în ultimele zile, chiar dacă au un număr mare de cazuri, dar se iau măsuri pe alte segmente și zone. Se poate ajunge chiar la carantinarea unei zone, a unei localități. Nu se exclude, pentru că va trebui să facem cumva să stopăm creșterea și răspândirea. Dacă am respecta cu toții regulile, mai ales cea a putării măștii peste tot unde suntem cu altă persoană, cu siguranță am putea controla răspândirea în perioada următoare mult mai bine”.