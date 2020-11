Raed Arafat, despre laboratoarele care efectuează teste pentru depistarea pentru COVID-19: „Soluţia este să facă teste duminica”

Vineri seata, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat că în judeţele în care laboratoarele ce efectuează teste pentru depistarea infecţieide tip SARS-CoV-2 nu lucrează duminica, acea zi trebuie scoasă din calculul incidenţei ratei de infectare. Ca o soluție, acestea pot lucra și duminca, spune Arafat..

„Dacă într-un judeţ au zis că nu se fac analize deloc în ziua de duminică, atunci ziua de duminică nu mai trebuie să fie calculată în cele 14 zile. Soluţia este să facă teste duminica. Dacă la Covasna a apărut că laboratorul este închis duminica, trebuie văzut de ce.

În mod normal, trebuie să se întoarcă duminica, dar pentru ziua respectivă, în care au zis că nu au făcut niciun test, această zi din calcul trebuie eliminată când facem împărţirea incidenţei. Şi nu împarţi pe 13, tot pe 14 zile, dar fără să calculezi această zi.

E un artificiu, dar îţi dă totuşi informaţia mai corectă, decât să împarţi la 14 zile, din care într-o zi nu ai făcut nimic. Soluţia este să lucreze şi duminica, soluţia este să lucreze cât mai mult, să facă cât mai multe„, a explicat Raed Arafat, la Digi24.

În ceea ce privește situația județului Călăraşi, unde s-a raportat că se fac doar şase teste pe zi, şeful DSU a precizat că informația de referă la cele care se fac la Spitalul Judeţean, dar numărul este mult mai mare.

„La Călăraşi avem şase teste pe zi, dar nu înseamnă că atâtea se fac, pentru că multe se fac trimiţându-le în altă parte. Cele şase sunt ce raportează Spitalul Judeţean Călăraşi, care are un echipament care permite să facă atâtea teste. În rest, nu înseamnă că se fac atâtea teste, din ce mi-a spus directorul DSP, chiar 300 de teste s-au făcut într-o zi la Călăraşi”, a punctat Raed Arafat.

Sâmbătă, alte 9.937 de persoane au fost depistate pozitiv, iar 130 pacienți COVID-19 au decedat.

Șeful DSU a explicat vineri, pe B1 TV, noile măsuri ce vor intra în vigoare începând de luni pe teritoriul României. Întrebat și de posibilitatea unui lockdown la nivel national, acesta a spus că autoritățile vor face o reevaluare a restricțiilor abia după ce vor vedea efectele regulilor deja adoptate.

„Dacă nu vom avea un impact serios cu aceste măsuri, vom avea o reevaluare. Asta scrie în Hotărârea de Guvern și cred și în Hotărârea CNSU. Dacă se va decide că mai e nevoie de măsuri și care sunt ele, vom vedea atunci. Dar se va face o reevaluare.

Poate unele măsuri nu au fost eficiente sau nu sunt necesare. Impact serios înseamnă, conform colegilor epidemiologici, să scădem la o incidență cel puțin o treaptă sub incidența de la care a pornit. Acum suntem în foarte multe locuri la 3, să coborâm la 1,5 la mie. Trebuie să coborâm sub 3 la mie. Dar asta e o evaluare generală care se face. E o ipoteză.

Dacă nu scade suficient, atunci înseamnă că măsurile nu sunt suficiente și e risc de creștere mai departe. Se pot propune alte categorii de măsuri, nu neapărat lockdown. Sunt și alte măsuri ce pot luate asupra altor activități. Noi continuăm să luăm măsuri și local. Măsurile de carantinare nu sunt desființate. Dacă în unele zone se crește foarte mult și DSP ajunge la punctajul de peste 60 în metodologia sa, se poate impune și acum carantinarea zonei. Deci se pot lua măsuri suplimentare în zone afectate mai grav”, a punctat Raed Arafat.

