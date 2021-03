Raed Arafat, despre locurile la ATI: ''Ieri am avut 52 de pacienți intubați care așteptau să fie internați'' (VIDEO)

Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, luni seară, la B1 TV, că situația la ATI este una destul de gravă. El a precizat că a fost suplimentat numărul de paturi în secțiile de terapie intensivă.

"Suntem aproape de 1.400 de cazuri la ATI. Unitățile de Primiri Urgențe sunt pline. Ieri am avut 52 de pacienți intubați care așteptau să fie internați. Am reușit să creștem numărul paturilor. Nu vrem să așteptăm să ajungem în situația ca pacienții să aștepte în ambulanțe, în fața spitalelor", a spus Raed Arafat.

„Ce observăm în ultima perioadă, și e o caracteristică a perioadei, e că multă lume stă acasă până e chiar într-o stare gravă și apoi sună la 112 repede, că nu mai pot respira și pulsoximetria arată 80% și de aici presiunea e și mai mare pe sectorul sanitar. Asta spun colegii noștri de la spitale.

Dacă ești pozitiv, trebuie să consulți medicul de familie imediat, apoi să te consulți după asta dacă trebuie să ajungi la spital, dacă trebuie să primești anumite medicamente, nu medicamente prescrise de anumite persoane neavizate, ci de medicii care au experiență în domeniu.

Orice persoană care e pozitivă trebuie să anunțe și să fie monitorizată foarte atent, că dacă încep simptomele și începi să fii cu oxigenarea la 92-93% e un moment deja limită în care trebuie să fii tratat, altfel boala devine greu de tratat”, a explicat Raed Arafat, pentru B1 TV.

