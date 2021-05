Raed Arafat, despre medicii care refuză vaccinarea anti-COVID-19: E ridicol să nu ne vaccinăm și apoi să stăm să ne mirăm de ce intrăm în noul val, de ce mor oameni (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat s-a enervat pe medicii care refuză vaccinarea anti-COVID-19. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență le-a transmis că acest fapt este ridicol, pentru că, deși aceștia nu vor să fie imunizați, se miră că mor oameni.

Arafat, despre medicii care refuză vaccinul anticoronavirus

„Cred că, totuși, ar trebui să analizeze poziția lor, să se consulte cu specialiștii în domeniu și să-și amintească ce au avut la ei în spitale pe perioada valurilor prin care am trecut. Adică am văzut suferință, am văzut oameni murind cu zile, am văzut oameni care puteau fi salvați dacă aveam vaccinul mai devreme. Acum că avem vaccinul e ridicol să nu ne vaccinăm și apoi să stăm să ne mirăm de ce intrăm în noul val, de ce mor oameni”- acesta a fost mesajul transmis de Raed Arafat, în cadrul unei vizite la un centrul de vaccinare din Câmpulung Moldovenesc.

Șeful DSU a mai trasmis ca vrea ca medicii să se vaccineze în mod voluntar, informează B1 TV în Știrile B1, prezentate de Luiza Cergan

„Nu s-a pus problema de a-i obliga”, a punctat Arafat.

Săptămâna trecută, Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a declarat că e inacceptabil ca personalul medical să aibă reticență la vaccinare.

Întrebată dacă un asistent care nu se vaccineză poate intra în sala de operație, Ioana MIhăilă a răspuns: „În principiu, am prefera ca asistentul medical nevaccinat, netrecut prin boală, să nu aibă interacțiune directă sau ea să fie limitată, sau echipament complet de protecție".