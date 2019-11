Raed Arafat, despre nava plină cu oi răsturnată în Portul Midia: 'Incidentul este o premieră mondială'

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, vineri, că nava cu 14.600 de oi care s-a răsturnat în Portul Midia este caz unic în lume.

“S-a discutat aici de responsabilităţile instituţiilor. Responsabilităţile sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern 557. Astfel de tip de incident să fie descris acolo, nu există şi nu a existat nici pe plan mondial din ce am înţeles un astfel de tip de incident. Aici vorbim de un accident naval şi de o problemă de risc ecologic, care este comună cu acest accident. Asta înseamnă că sunt instituţii care au rol foarte clar care normal trebuie să fie îndeplinit complet şi sunt instituţii care au lucrat peste rolul lor pentru că nu a fost prevăzut în hotărârea de guvern anumite aspecte pe care trebuie să le facă unele instituţii şi care au făcut în plus faţă de rolul lor. Important pentru noi este ca nimeni să nu facă sub rolul care este prevăzut acolo şi toată lumea să respecte ce cere de la ei hotărârea 557 care stabileşte rolul principal, rolul secundar de sprijin”, a mai afirmat Arafat.

Șeful DSU a precizat că urmează să fie făcută o nouă decupare pentru a se verifica dacă mai există animale vii. În caz contrar, operațiiune ava fi încheiată.

Animalele moarte vor fi recuperate din apă și incinerate, a mai spus Arafat.

Autorităţile au reuşit să salveze 254 de oi din cele 14.600. Nava s-a răsturnat duminică, iar autoritățile aud eclanșat salvarea la aproape trei zile de la producerea accidentului.

Amintim, de asemenea, că Vytenis Andriuskaitis, comisarul european pentru sănătate, a cerut viitoarei Comisii Europene să includă bunăstarea animalelor între prioritățile sale, în condițiile în care o navă, care transporta 22 de persoane și circa 14.000 de oi, s-a răsturnat în Portul Midia, potrivit B1 TV. (Detalii AICI)