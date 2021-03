Raed Arafat, despre noile restricții: Pentru fiecare măsură vine cineva și găsește o ”soluție”. Nu cred că cineva dorește să vadă un lockdown total în România (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a vorbit, miercuri seară, în emisiunea ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre prelungirea stării de alertă care vine cu noi restricții la nivel național. În acest context, secretarul de stat din MAI a atras atenția asupra faptului că atunci când apare o măsură, în loc să înțeleagă motivul pentru care a fost adoptată, unii oameni încearcă să găsească ”soluții” să nu respecte acea regulă.

”Pentru fiecare măsură vine cineva și găsește o «soluție». De fapt, ne păcălim singuri. Noi avem niște măsuri care au rămas pe loc, și anume incidențele peste 1,5 la mie, peste 3 la mie, închiderea unor activități peste 3 la mie. Ideea este să păstrăm totuși partea de școli, cât de mult posibil, funcțională și să se ia măsuri care să limiteze contactul și răspândirea pe alte paliere.

E clar că suntem într-o fază în care avem un trend crescător. Nu este pus pe masă subiectul unor măsuri generale de restricție și nu cred că cineva dorește să vadă un lockdown total în România. Pe lângă măsurile care sunt, mai puțin se observă măsurile pe care le luăm pe zone sau pe localități. Avem aproape 19 localități carantinate, dintre care și un municipiu mare, dar și alte localități importante care au fost carantinate. Am reușit să ducem unele localități chiar foarte jos prin măsura de carantinare aplicată corect”, a declarat Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.