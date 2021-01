Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat vineri, referitor la cazurile de infectare cu noua tulpină de COVID-19 descoperite în Capitală, că noua variantă de coronavirus nu aduce simptome mai grave, ci provoacă un număr mai mare de pacienți pentru că este mai contagioasă:

“Decizia privind secvențierea este a colegilor de la Ministerul Sănătății, INSP, Spitalul Balș, deci sunt trei instituții care pot să secvențieze. Cu cât secvențiem mai mult, cu atât știm de fapt mai mult care este tipologia care există în România.

Secvențierea nu are un impact asupra tratamentului sau asupra ce medicament prescriem bolnavului. Tulina nouă nu aduce simptome sau o boală mai gravă, doar că este mai contagioasă și aduce un număr mai mare de persoane infectate”, a precizat Raed Arafat.

Acesta a subliniat că este posibil ca fiecare persoană să fi infectat alte două-trei persoane, însă numărul exact poate fi etimat după finalizarea anchetelor epidemiologice:

“În realitate poate să însemne că fiecare persoană a infectat cel puțin încă două trei persoane. Depinde cum s-au mișcat, când au venit să se testeze, de când sunt pozitivi, în ce anturaj au umblat, dacă au folosit mijloace de transport în comun sau mijloace proprii, dacă au participat la activități comune fără portul măștii. Cei care fac anchete o să ne spună cam ce contacte au avut pentru a intra în carantină”, a spus Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.