Raed Arafat, despre noul an școlar, în contextul COVID-19: „Dacă apar focare, vor fi luate măsuri, probabil inclusiv închiderea temporară a școlii în care apare un astfel de focar”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a acordat, marți seară, un interviu postului B1 TV.

Printre altele, Raed Arafat a abordat și subiectul reluării cursurilor în noul an școlar, în contextul epidemiei de coronavirus.

Raed Arafat, despre începerea noului an școlar

„Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții, care chiar sunt excepții.

Riscul infectării la școli are efect, de fapt, asupra familiilor și asupra profesorilor. Regulile la care se lucrează acum sunt foarte importante și ele trebuie să fie respectate.

E o muncă dificilă, care implică profesorii, părinții, copiii și care trebuie făcută în tandem. Din păcate, nu avem sub nicio formă posibilitatea de a reduce riscul la zero. Risc zero nu există, iar în situația de azi, cu această pandemie, noi putem reduce riscul, dar nu putem garanta că reducem riscul la zero. Dacă apar focare, vor fi luate măsuri, probabil inclusiv închiderea temporară a școlii în care apare un astfel de focar.”

Raed Arafat, despre purtarea măștii inclusiv în casă, de către elevi

Secretarul de Stat a comentat și declarația profesorului Alexandru Rafila privind purtarea măștii inclusiv în casă, pentru ca elevii să-și protejeze bunicii:

„Acest lucru nu poate depăși caracterul de recomandare, nu poate deveni regulă, nu poți controla acest lucru. Dacă e un bunic în casă și nu poate fi separat de copil, portul măștii îl poate proteja, dar acum, realist să vorbim, cât poate cineva să poarte o mască permanent în casă?

E foarte greu. Portul măștii în casă poate ajuta, dar nu poate fi o obligație. Poate fi o recomandare. Nici nu putem face oficial acest lucru, că e o chestiune în spațiul intern al casei. Poate să fie un sfat. Ca implementare real cred că va fi foarte deficil”, a precizat Raed Arafat.

Declarație pe proprie răspundere, pentru revenirea copiilor la școală

Elevii se vor întoarce în bănci doar cu o declarație semnată de părinți, potrivit căreia copilul nu a prezentat simptome de COVID-19, nu a fost diagnisticat cu această boală și nici nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv în cele 14 zile anterioare începerii școlii.

Acest lucru a stârnit controverse.

Ministrul Educației susține că părinții, la fel ca reprezentanții unităților de învățământ și autoritățile locale, trebuie să își asume revenirea la cursuri a elevilor, în condițiile speciale stabilite pe fondul pandemiei de coronavirus. Anisie a făcut această precizare referindu-se la declarația pe propria răspundere despre starea de sănătate a copiilor pe care părinții trebuie să o completeze înainte ca aceștia să revină la școală.

„ Această declarație este necesară pentru că și părintele trebuie să își asume, alături de școală, și de autoritățile locale, această revenire la cursuri. De fapt, acea declarație conține niște informații care sunt generale, deci nu trebuie să fie tras la răspundere părintele în vreun fel dacă nu a cunoscut simptomele”, a precizat zilele trecute Monica Anisie.

De cealaltă parte, ministrul Sănătății susține că autoritățile nu au pretenția ca părinții să se erijeze în medici, prin completarea informațiilor din declarația pe propria răspundere.

„La fel și pentru copiii care merg la școală, atât pentru binele copilului fiecăruia dintre noi, dar și pentru ceilalți copii, ar trebui să completăm această declarație în care spunem dacă copilul nostru, în ultimele zile, a prezentat niște semne. Cred ca este un lucru elementar și un lucru de siguranță pentru fiecare dintre noi”, a declarat Nelu Tătaru.