Raed Arafat, despre o fotografie în care nu poartă mască: Poza e veche. Ca să fac și o glumă, între ziua respectivă și ziua de azi sunt cu 12 kilograme mai puțin

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a ținut să precizeze că o poză care circulă acum cu el în mediul online, în care apare într-un magazin fără mască, e veche de anul trecut, dintr-o perioadă în care nu era obligatorie purtarea măștii. Arafat a făcut și o glumă pe seama situației, susținând că de când a fost făcută poza și până acum a slăbit vreo 12 kilograme.

Raed Arafat, reacție la o fotografie cu el fără mască, distribuită în online

„Cu cateva ore mai devreme au aparut pe mai multe conturi postari care folosesc o poza cu mine la cumparaturi, fara masca, insinuand ca ar fi o poza recenta in contextul deplasarii mele intr-o misiune oficiala in afara Romaniei. Tin sa aduc la cunostinta celor care au vazut aceasta poza in diferite postari, ca poza nu este una recenta, fiind de mai mult decat un an, cand purtarea mastii nu era obligatorie. Ca sa fac si o gluma, intre ziua in care a facut cineva poza respectiva si ziua de astazi, sunt cu aprox. 12 kg mai putin!”, a scris Raed Arafat, pe Facebook.

Acesta a mai scris că dezinformările și denigrările vor continua, dar are încredere că populația înțelege cum stau lucrurile de fapt.

