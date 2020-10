În timpul comferinței de presă de vineri, 16 octombrie, Raed Arafat a fost întrebat și dacă este cazul ca în România să înceapă un proces de testare în masă a populației, având în vedere că numărul persoanelor depistate pozitiv ar putea fi mai mic față de numărul persoanelor infectate în mod real, dar asimptomatice. Șeful DSU a explicat:

„Testarea în masă are un rol. Ea poate depista persoanele pozitive în vederea carantinării, deci depinde acumn ce vei folosi pentru testarea în masă. Noi efectuăm un număr de mare de teste, comparativ cu alte țări. Ce poate să fie de ajutor ar fi anumite teste mult mai rapide, care să nu necesite operațiuni de laborator ce necesită ore în șir pentru a determina rezultatul testului. Există șansa să aducem teste pe antigen, rapide, pe care să le folsim în linie de front pentru cazurile simptomatice. Pentru cazurile asimptomatice rămână însă evaluarea actuală. Testările în masă au rolul lor, precum determinarea seroprevalența” , a precizat Arafat.

