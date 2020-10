Raed Arafat, despre purtarea măștii în toate spațiile publice: S-ar putea să înceapă să devină necesară. Eu port mască tot timpul când sunt împreună cu alte persoane

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat vineri seară că purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice ar putea deveni necesară în contextul creșterii îngrijorătoare a numărului infecțiilor cu coronavirus. Arafat a făcut aceste precizări în contextul în care președintele Klaus Iohannis a recomandat ca oamenii să poarte mască tot timpul atunci când ies din casă și până în momentul în care se întorc. Șeful DSU a precizat că el poartă masca de protecție de fiecare dată când intră în contact cu alte persoane.

Întrebat, la Digi 24, dacă ar susține obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice, Raed Arafat a răspuns: ”Noi am susținut obligativitatea purtării măștii în spațiile publice aglomerate, dar clar că la acest moment purtarea măștii, în general, s-ar putea să înceapă să devină necesară, mai ales în zonele unde rata este mare, peste 1,5 sau chiar și peste 1.

La noi este recomandare, sunt țări care deja au impus să poate masca în spațiul public deschis.

Sunt etape, prima dată recomandăm. Acolo unde se consideră de către specialiști că se impune, poate să devină obligație.

Oricând intrăm în contact cu o persoană alături de care nu trăim, nu locuim împreună, va trebui să purtăm masca. Dacă vrei să fii în siguranță totală, până te întorci acasă porți mască. Dacă ești singur nu trebuie să porți mască.

Eu, de când am ieșit din apartament, am mască, în lift am mască, dacă sunt singur în mașină nu am mască, dacă sunt cu șoferul am mască, dacă sunt în birou singur nu port mască, dacă intră un coleg în birou am mască”.

De asemenea, întrebat dacă în București se impune purtarea măștii în toate spațiile publice, în condițiile în care rata incidenței cumulate a cazurilor de coronavirus a depășit 2 la mie, Arafat a precizat: "În Capitală, în spațiile publice aglomerate, este obligatorie. În celelate spații este o recomandare. La acest moment nu avem o astfel de recomandare și nu vreau să speculez pe această temă"

Arafat: Nu există intenția să se ia măsuri generalizate

În ceea ce privește posibilitatea ca toate școlile să fie închise din cauza înmulțirii cazurilor de COVID-19, șeful DSU a spus că autoritățile nu au intenția de a lua măsuri la nivel general.

”La acest moment există praguri. Se iau decizii la nivelul consiliilor de administrație a școlilor, împreună cu DSP, cu inspectoratele școlare și comitetele județene pentru situații de urgență. Schimbarea poate să vină dacă o sa avem o raspândire în masă în anumiă zonă sau regiune. Nu există intenția să se ia măsuri generalizate. E o chestiune ipotetică, depinde cum o să evolueze situația”, a explicat Arafat.

Totodată, acesta a precizat că este clar că avem o răspândire și o creștere a numărului de cazuri, care poate să aibă mai mute cauze.

”În acest moment, încercăm să vedem dacă măsurile pe care le aplicăm acum vor avea un efect, dar acest efect nu se vede instantaneu, trebuie să treacă o săptămână”, a mai spus Raed Arafat.

Un nou record de infectări cu coronavirus în România, în 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat vineri că, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 3.186 de noi îmbolnăviri, un record negativ pentru România de la debutul crizei sanitare și până acum. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 653 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Totodată, în acest moment, în unitățile sanitare de profil, sunt internate 8.772 de persoane testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus, dintre care 613 se află în secțiile de terapie intensivă.

În același timp, de joi până vineri, au fost înregistrate 52 de decese în rândul pacienților diagnosticați cu COVID-19.

În total, de la începutul pandemiei și până în prezent, în România au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 114.792 de pacienți au fost declarați vindecați. Bilanțul deceselor, la nivel național, a ajuns la 5.299.