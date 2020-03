Raed Arafat, despre răspândirea coronavirusului: În acest moment, nu se pune în discuție închiderea unui oraș ca Timișoara (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat, miercuri, că dacă în centrul regional din Timișoara nu vor mai exista locuri pentru pacienții cu coronavirus, atunci se va apela la un alt centru regional. De asemenea, Arafat a susținut că în acest moment nu se impune închiderea orașului din vestul țării.

”În momentul în care cei de la Timișoara ne anunță că nu mai au capacitate, ne îndreptăm către un alt centru regional. (...) Grupul de lucru a lucrat pe scenarii și pe strategii de intervenție. Faza unu este de la zero la 25 de cazuri, după care între 25 și 100 de cazuri, între 100 și 2000 de cazuri și peste 2000 de cazuri. Suntem obligați să luăm în considerare acest lucru, dar nu înseamnă că vom ajunge acolo”, a spus Raed Arafat.

Întrebat când se poate vorbi despre instituirea carantinei în cazul unui oraș ca Timișoara, Raed Arafat a răspuns: ”În mod normal, măsuri de acest gen nu se iau local, izolat de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. (...) Ai nevoie de un spijin național pentru orice măsură de acest gen. (...) La acest moment nu se pune în discuție, cel puțin la noi, izolarea sau închiderea unui oraș, mai ales că la Timișoara (...) nu avem niciun caz care a apărut fără să știm originea bolii, deci nu există faza de transmitere susținută în comunitate. (...) Dacă vedem că în Timișoara începe răspândirea în mai multe zone și nu mai știm de la cine s-a luat boala, atunci începe discuția de a intra într-o formă de izolare, dar la acest moment încă nu suntem acolo. Nu e în funcție de numărul de cazuri”.

În ceea ce privește posibilele scenarii în legătură cu răspândirea coronavirusului pe teritoriul României, Raed Arafat a precizat: ”Este posibilitatea ca totul să se limiteze doar la cazuri venite din afară, fără transmitere susținută în comunitate, adică să se infecteze mai multe persoane fără să fie cunoscut la un moment de unde vine infecția la anumiți pacienți.

În acest moment sperăm să reușim să limităm intrarea virusului în țară și răspândirea lui la persoanele care vin din călătorii din afară și la contacții lor. La un moment, este posibil să treacă la o infecție în interiorul comunității, cum s-a întâmplat și în alte țări europene. Atunci, trecem și noi la faza doi, de a încetini răspândirea îăn țară. Acum suntem în faza de limitare a intrării, după care, dacă începe să se răspândească, intrăm în faza de încetinire a răspândirii prin măsuri concrete care se iau la momentul respectiv”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.