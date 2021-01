Raed Arafat, despre relaxarea restricțiilor în Capitală: Dacă se va observa că începe o creștere a incidenței în București, măsura poate să fie automat inversată și să fie închis totul din nou (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat vineri, la finalul ședinței Comietetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, că decizia de relaxare a unor restricții în Capitală a fost luată în baza Hotărârii de Guvern prin care au fost stabilite ratele de incidență de la care pot fi impuse sau ridicate anumite măsuri. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a făcut apel la reprezentanții HoReCa să dea dovadă de responsabilitate și să respecte întocmai regulile stabilite, precizând că dacă se va constata că rata incidenței cazurilor de COVID-19 din București va crește din nou, restricțiile pot fi reinstituite oricând.

”Incidențele care au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern sunt incidențele de sub 1,5 la mie, între 1,5 și 3 la mie, și peste 3 la mie. La nivel național, până în acest moment s-a lucrat pe aceste incidențe. (...) Astăzi s-a luat decizia, totuși cu o amânare până luni și ca să evităm aglomerația din weekend. Decizia este în baza procedurii și în baza Hotărârii de Guvern și este de a relua unele activități. Nici nu aș zice că ne relaxăm, nu e corect să spunem că ne relaxăm. Se reiau unele activități. La restaurante, în interior cu 30% capacitate, ceea ce înseamnă că HoReCa trebuie să arate responsabilitate, să respecte aceste reguli. Cinematografele, teatrele cu 30%, sălile de jocuri de noroc în interior cu 30% până la orele 21.00. Botezurile, nunțile rămân interzise. Astea nu se permit, nici nu intrăm în această discuție. (...) Bineînțeles, dacă se va observa că începe o creștere a incidenței în București, măsura poate să fie automat inversată și să fie închis totul din nou”, a declarat Raed Arafat.

