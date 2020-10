Raed Arafat a discutat despre măsurile sanitare și de protecție impuse de către autorități, în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a discutat despre polițiștii care vor verifica respectarea măsurilor îmbrăcați în civili, dar și despre pelerinajele ce ar fi trebuit să aibă loc în următoarea perioadă.

„Cu alte cuvinte, dacă vine polițistul clar că oamenii încep să respecte regulile de formă. Dacă vine polițistul în civil e clar că se poate depista nerespectarea regulilor și să ia măsuri.

Este bine că acum aplicăm această măsură și să știe că se poate prezenta în fața lor un polițist în civil, care să le arate legitimația sau dacă se ajunge la această soluție, ți se închide localul timp de treizeci de zile și decizi apoi dacă vrei să respecți regulile sau nu”, a precizat Raed Arafat, în direct pe B1TV.

Restricțiile legate de procesiunile religioase

Legat de procesiunile religioase și mai ales de importanța respectării regulilor în timpul acestor eveniment și cum vor putea fi verificate persoanele care participă, Raed Arafat a precizat:

„Problema majoră aici, vreau să se înțeleagă că nimeni nu are nimic cu sărbătoarea în sine, este numărul mare de persoane care vin toate părțile țării, folosind autocare organizate, știm că cel puțin din București plecau cândva și 11 autocare către acest eveniment, în timpul transportului de 7 – 8 ore până la Iași, înseamnă că dacă există unul infectat, până ajunge acolo se amestecă cu restul oamenilor, tot cu aceștia se întoarce și la București și deja vom avea jumătatea de autocar infectat până la întoarcere.

Asta este problema. Problema pelerinajelor este modul în care te deplasezi pe distanțe lungi, cu alte persoane al căror status epidemiologic nu-l cunoști și care te pot infecta. Așa ajungi să creezi un focar major care se întoarce acasă și se răspândește acolo unde se întoarce. Aici este un singur punct și un singur rând prin care se ajunge la locul respectiv.

Suntem într-o situație epidemiologică foarte delicată. Interdiciția pelerinajelor este mai mult pentru a nu permite deplasările de lungă durată, către locul respectiv și înapoi”, a precizat Raed Arafat.

Întrebat în ce măsură vor putea fi aplicate regulile la fața locului și cum ar putea fi împiedicați oam enioi să se deplaseze la Iași, secretarul de stat a explicat:BREAKING NEWS! Poliţia, în ALERTĂ! Doi elevi tocmai au fost ÎMPUȘCAȚI în cap, în faţa unui liceu din România. SCENE DE GROAZĂ la faţa locului

„Cred că o să fie aplicate regulile foarte clar de către colegii de la Poliție. Se știe când sunt organizate călătorii de acest gen și se pot opri. Eu sper să fie oprite la originea lor și nu la Iași. În caz contrar, riscul de infectare deja a avut loc, pe parcursul drumului și cu siguranță o parte din călători, dacă au o persoană infectată printre ei vor ajunge la destinație deja infectați. Aici discutăm și despre persoane vulnerabile. Sper ca lumea să fie înțeleaptă și să lase de-o parte persoanele care sunt împotriva acestor măsuri.”, a declarat Arafat pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.