Raed Arafat, despre situația din Sibiu: La incidența de 11 la 1000 de locuitori, nu mai vorbim de focar, ci de o transmitere comunitară intensă (VIDEO)

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat a fost întrebat în cursul zilei de vineri, a fost întrebat care sunt focarele de COVID-19 din Sibiu și de unde ar fi putut porni răspândirea noului coronavirus la nivelul municipiului, ajungând la o rata de infectare de 11 bolnavi la o mie de locuitori.

„Nu pot să vă spun asta acum Trebuie să discutăm mai amănunțit cu colegii de la INSP și DSP. La incidența de 11 la mie deja nu mai vorbim de focar, vorbim de o transmitere comunitară intensă. Când vorbim de focar, vorbim despre un focar într-un azil de persoane în vârstă sau persoane cu dizabilități.

Când ai municipiu care a ajuns la incidența de 11 la mia de locuitori, asta înseamnă că există o transmitere intensă. Aici se poate ajunge prin nerespectarea regulilor, nepuratrea măștii unde trebuie să fie purtată – toate pot duce la această situație.

Măsurile pe care noi le luăm au două obiective: reducerea mobilității neesențiale și reducerea contactelor neesențiale. Asta poate conduce la stopare și la o reducere a incidenței”, a declarat secretarul în MAI, Raed Arafat, după ședința CJSU Sibu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.