Raed Arafat, despre situația epidemiologică: Nu este stabilă. Sperăm să începem să revenim încet-încet la normalitate, dar trebuie să meargă bine campania de vaccinare și, în paralel, să respectăm regulile (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, spune că dacă regulile impuse de autorități vor fi respectate și dacă românii vor continua să se vaccineze, vom putea ”să începem să revenim încet-încet la normalitate”. Până atunci însă, spune secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, situația nu este încă stabilă, motiv pentru care autoritățile au impus, recent, noi restricții de circulație în funcție de rata incidenței cazurilor de coronavirus din fiecare localitate.

”Situația nu este stabilă. Din cauza asta s-au luat unele măsuri care nu diferă de măsurile care s-au luat și în alte stări, chiar sunt mai ușoare și care ne permit, poate să controlăm situația cât de cât, până vaccinarea merge mai departe.

Noi acum mergem pe ideea că încercăm să controlăm situația, dar să meargă mai bine și campania de vaccinare. Dacă oamenii se vaccinează și vor veni câteva milioane de doze în următoarea perioadă, speranța noastră este ca în următoarea perioadă măsurile astea să devină istorie pentru noi, să începem să revenim încet-încet la normalitate, dar trebuie să meargă campania de vaccinare bine și, în paralel, să respectăm regulile măcar în următoarea perioadă, ca să controlăm situația”, a spus Raed Arafat.

