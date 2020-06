Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a comentat, în cadrul unui interviu, teoria potrivit căreia pandemia de coronavirus este o conspirație.

Pandemia de COVID-19, o teorie a conspirației?

Secretarul de Stat MAI a negat această ipoteză, spunând că „acest lucru ar însemna că toate puterile lumii s-au înțeles și au făcut o conspirație împotriva populațiilor proprii”.

„Oamenii la cât au auzit și la cât au văzut și la câte teorii de conspirații au văzut, care toate pun sub semnul întrebării tot ce se face, sunt mulți care pun semne de întrebare legitime, dar semne de întrebare sunt induse și mulți dintre ei cred deja aceste teorii, că nu e COVID și că noi exagerăm, că de fapt e o conspirație a lui Bill Gates, că e a nu știu cui.

Eu repet pentru ei care nu m-au auzit zicând: dacă e o conspirație, să înțeleagă lumea că s-a întâmplat un lucru extraordinar! Lumea, toate puterile s-au înțeles pe un lucru. Asta înseamnă că a stat americanul, cu rusul, cu chinezul, cu japonezul, cu Europa, cu toată lumea și au făcut o conspirație împotriva populațiilor proprii. Nu a fost așa ceva. Cine crede că așa ceva a fost, este imposibil”, a declarat Raed Arafat la DIGI 24.

De asemenea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat că nu comentează originea virusului

„A pornit virusul, este pandemie, a fost așteptat un astfel de lucru, nu discut despre originea virusului și de toate speculațiile de acolo. Până nu avem alte probe, mergem pe ideea mutației, care a fost la fel la gripa spaniolă, acum 100 de ani aproximativ. Avem o problemă serioasă cu care se confruntă tot mapamondul.

Nu trebuie politizată, pentru că riscul pierderii încrederii populației în autorități care gestionează acest lucru este că, la momentul în care avem nevoie de colaborarea populației la modul real, să nu o avem. Și factura va fi foarte mare și va fi în vieți de oameni”, a concluzionat secretarul de stat.



Raed Arafat, despre măsurile care ar urma să fie implementate din 15 iunie în România

Liderul DSU crede că, momentan, nu se poate pune problema unei relaxări totale a măsurilor de prevenire a infecțiilor cu COVID-19.

„Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea de dinaintea virusului, eu cred că aici comitem greșeala majoră, pe care s-ar putea să o plătim foarte serios.

Dacă cineva spune că am trecut și că totul este OK, acel cineva nu este informat. La acest moment, situația este încă sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK și nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare", a declarat Raed Arafat luni seara, la TVR., precizând că măsurile care vor intra în vigoare de la jumătatea lunii iunie vor ține cont de evoluția epidemiologică, până la finalul acestei săptămâni.

„Dacă situația nu este stabilă, unele măsuri trebuie să se prelungească. Nu putem renunța la măști, nu putem renunța la anumite măsuri încă, de restricție, care vor trebui să fie în continuare aplicate. Locurile unde vin foarte mulți în zone închise, asta nu trebuie să fie permis", a mai declarat Raed Arafat, luând în calcul prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile.