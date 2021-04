Raed Arafat, despre tragedia de la ”Victor Babeș”: Presiunea de oxigen în TIR a crescut brusc / Reprezentantul firmei care întreține ventilatoarele nu a vrut să intre în TIR, pentru că acolo erau pacienți COVID (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a explicat, luni noapte, cum s-a ajuns la tragedia din TIR-ul ATI al spitalului ”Victor Babeș”, soldată cu moartea a trei pacienți COVID-19. Acesta a susținut că a fost o problemă de creștere bruscă a presiunii de oxigen în TIR, care a făcut ca aparatele să intre în sistem de autoprotecție și să se oprească. Nu se știe deocamdată ce anume a determinat creșterea bruscă a presiunii. Asta urmează să se stabilească în anchetă.

Arafat a mai spus că un angajat al firmei care întreține ventilatoarele era atunci la fața locului, dar nu a vrut să intre în TIR-ul ATI deoarece acolo erau pacienți cu coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.