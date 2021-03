Raed Arafat, despre tulpina britanică: ''Un motiv în plus să respectăm regulile, să prevenim și să ne vaccinăm'' (VIDEO)

Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre noua tulpină britanică.

''Un motiv în plus să respectăm regulile, să prevenim și să ne vaccinăm. Mai mult decât asta nu am ce să spun pentru că vaccinul protejează împotriva tulpinei respective, cel puțin protejează față de a avea forma gravă din ce știm până acum.

Acesta este motivul pentru care spunem că trebuie măsurile respectate, trebuie să continuăm să purtăm mască, să continuăm distanțarea la acest moment și să acceptăm ideea că vaccinarea la acest moment poate să fie unica soluție care să ne scoată din acest cerc vicios, în care nu numai România este, ci întreaga lume''.

În urma unui studiu care a comparat ratele de deces în rândul persoanelor din Marea Britanie infectate cu noua variantă SARS-CoV-2, cunoscută sub numele de B.1.1.7, cu cele ale celor infectate cu alte tulpini, oamenii de ştiinţă au constatat că noua variantă prezintă o mortalitate mai mare cu între 32% și 104% (medie de 64%) decât tulpinile anterioare.

