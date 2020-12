Raed Arafat, despre vaccinarea anti-COVID din România: Trebuie să fim cu toții atenți la dezinformări / Vaccinul care vine în România este identic cu cel care va fi folosit în toate țările membre UE

În cursul serii de marți, secretarul de stat Raed Arafat a discut în direct pe B1 TV despre vaccinarea anti-COVID în România, în contextul în care la data de 21 decembrie serul realizat de Pfizer și BioNTech ar putea fi aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului.

„Începerea vaccinări nu înseamnă reducerea măsurilor și nu înseamnă că suntem ok și că totul s-a terminat. Începerea procesului de vaccinare înseamnă că unele persoane care vor primi vaccinul vor fi protejate, dar mai departe cifra celor care trebuie să se vaccineze ca să întrerupem acest lanț de răspîndire a bolii, trebuie să ajungă la 60% - 70% din populație.

Normal că la un astfel de procent nu vom în primele trei luni, deci va fi o perioadă în care vom merge mai departe cu toate măsurile. Este posibil să avem valuri de creștere, să avem în unele zone creșteri care necesită mpsurile locale, concomitentn cu vaccinare, cu cât mai multe persoane sunt protejate. Astfel, chiar dacă fac boala vor face o formă ușoară, exact ca la vaccinul anti-gripal, sau nu o fac deloc în cazul în care sunt expuși virsului.

Trebuie să fim cu toții atenți la dezinformări. Vaccinul care vine în România este identic cu cel care va fi folosit în toate țările membre ale UE, în Regatul Unit sau SUA. Trebuie să înțelegem că în România nu se aduce un produs mai prost sau de altă calitate (...) Sper ca oamenii să își ia informațiile corecte, fără să se uite la cei care spun că în trei ani se va întâmpla asta sau asta, pentru că acești oameni nu au absolut nicio bază științifică atunci când vorbesc și să meargă pe mâna celor care dau informații corecte transparente. Se va spune totul, nu va fi nimic ținut secret față de populație”, a ținut să explice Raed Arafat.

