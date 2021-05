Raed Arafat, despre vaccinarea anti-COVID a celor cu alergii: Sunt foarte puține situațiile în care să se spună că persoana nu poate fi vaccinată. Evaluarea se face individual de către medic (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni, că nu crede că e nevoie de o listă a alergiilor care sunt incompatibile cu vaccinurile anti-COVID. Deciziile se iau individual, de la caz la caz. Medicul persoanei respective sau medicul de la centrul de vaccinare este cel care dă indicațiile necesare. „Deci sunt foarte puține situațiile în care să se spună că persoana nu poate fi vaccinată”, a mai precizat Arafat.

