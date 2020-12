Raed Arafat, despre vaccinul anti-COVID-19: Nimeni nu dorește să riște viața populației. Chiar dacă a fost dezvoltat într-o perioadă relativ scurtă, nu îl face mai puțin sigur

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a dat asigurări, vineri, că vaccinul anti-COVID-19, care abia a ajuns în țara noastră, este extrem de sigur și eficient, motiv pentru care România l-a achiziționat, alături de alte state europene și nu numai.

"Nu suntem singurii care aplicăm acest vaccin sau singurii care l-am important. Acest vaccin îl găsiți în toate țările membre ale U.E, în Statele Unite și în alte țări. Înseamnă că a fost un scrutin foarte serios în țări precum Germania, Marea Britanie, Polonia, Ungaria. Nimeni nu dorește să riște viața populației sale. Au fost analize, experții au recomandat că asta este soluția optimă. Există o campanie amplă de informare de la care vor putea oamenii care încă mai au întrebări să intre sa caute răspunsurile și sa găsească explicațiile și de ce este bine să ne vaccinăm și faptul că este un vaccin sigur. Chiar dacă a fost dezvoltat într-o perioadă relativ scurtă, nu îl face un vaccin mai puțin sigur. Orice întrebare este binevenită pentru a lămuri orice semn de nesiguranță sau încă nu l-a convins să se vaccineze", a declarat Arafat, la conferința de presă susținută vineri, cu ocazia ajungerii în România a primelei tranșe de ser imunizant.

