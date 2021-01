Raed Arafat: ''Din ce s-a afirmat astăzi de către managementul spitalului Balş, reţeaua electrică total renovată recent, nu au fost improvizaţii, din ce spun dânşii''

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat, vineri seară, la Antena 3, că managementul spitalului Balş i-au spus că reţeaua electrică era recent renovată, iar în spital nu existau improvizaţii.

"Nu putem să comentăm în acest moment care e cauza incendiului. Încă nu putem comenta acest lucru, încă echipele de investigaţie îşi fac treaba lor şi s-ar putea să dureze această treabă, până stabilesc exact ce a fost. Orice incendiu de acest fel, poate că au fost mai mulţi factori care l-au cauzat: uman, tehnic, orice poate să fie. Din câte ştiu, cel puţin din ce s-a afirmat astăzi de către managementul spitalului Balş, reţeaua electrică total renovată recent, că nu au fost improvizaţii din ce spun dânşii, dar, totuşi, ceva s-a întâmplat. Acest lucru, investigatorii trebuie să ne spună despre ce este vorba”, a spus Raed Arafat, la Antena 3.

''A fost un apel de ajutor unde forțele de intervenție și-au făcut treaba foarte bine.'', a mai spus Raed Arafat.

Acesta a mai adăugat că "a fost o misiune de salvare pe care, din păcate, acum unii încearcă să o întoarcă tocmai împotriva instituţiilor salvatoare.”

Șeful ISU Bucureşti - Ilfov, colonelul Orlando Şchiopu, a declarat că incendiul s-a propagat de la un salon atât pe verticală, cât şi pe orizontală.

Acesta a mai spus că au fost "manifestări foarte mari de fum şi gaze toxice."

El a adăugat că "s-ar putea să fie un concurs de împrejurări care au dus la apariţia acelui incendiu”.

„Cand am ajuns ardea cu flacară deschisă. Incendiul s-a propagat pe verticala si orizontala de la un salon. Ce a fost foarte greu la inceput si ne-a pus in dificultate este ca ardeau generalizat 4 saloane despartite de un culoar central. Focul s-a propagat dintr-o parte in alta a cladirii trecand printr-un hol. Cand am ajuns noi am oprit flacarile la etajul 1. Daca mai urca, problema de evacuare se punea altfel. Au fost degajari foarte mari de fum si substante toxice, vizibilitatea fiind foarte redusa. Incendiul a afectat 30% din suprafata, era ca un furnal in mijlocul cladirii. Unele echipaje lucrau la lichidarea incendiului, altele evacuau”, a declarat șeful ISU București-Ilfov.

"Ca să vorbim acum de cauza probabilă a incendiului sau despre sursa de aprindere este foarte devreme. Nu putem exclude niciun fel de sursă din cercetare, dar nu putem spune în mod clar şi concret, acum, tipul sursei de aprindere. În mod cert vom lua în considerate toate posibilităţile, toate scenariile posibile de evoluţie a incendiului şi în final, ne vom pronunţa”, a mai spus acesta. Templul indian cu o uşă din aur pe care n-o poate deschide nimeni. Ce se ascunde aici poate provoca Al III-lea Război Mondial

Incendiu la Spitalul ”Matei Balș” din Capitală. Cinci pacienți COVID-19 au decedat

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineață, la o clădire a Spitalului ”Matei Balș” din Capitală, în care erau tratați pacienți cu coronavirus. Un prim bilanț a indicat trei victime, apoi a decedat un alt pacient, în cazul căruia nu au funcționat manevrele de resuscitare. A cinea victimă a fost găsită carbonizată abia peste câteva ore, într-o baie a unității medicale.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Potrivit unor surse, incendiul ar fi izbucnit de la un reșou.

Audierile cadrelor medicale au început deja.

Fiica unei paciente internate cu COVID-19 la spitalul ”Matei Balș”, a susținut, pentru B1 TV, că în saloane nu erau condiții potrivite pentru pacienți și că, săptămâna trecută, cu acordul medicilor, i-a adus mamei sale o aerotermă, căci era foarte frig. În schimb, Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că în ultima săptămână nu au fost probleme cu căldura.