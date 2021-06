Raed Arafat (DSU): Nu avem misiuni critice în acest moment. Sunt pe alocuri case care n-au curent electric. S-a dat și un Cod roșu hidro pe zona Vrancea, deci e posibil să mai apară situații. Suntem pregătiți (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit despre intervențiile efectuate pe fondul inundațiilor din țară și a precizat că la ora actuală autoritățile nu sunt implicate în misiuni critice. „Suntem pregătiți, echipele sunt pregătite”, a spus oficialul la „Special B1” cu Nadia Ciurlin, sâmbătă seară, explicând că e posibil să mai apară situații, având în vedere că a fost emis un Cod roșu hidrologic pe zona Vrancea.

