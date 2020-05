Raed Arafat (DSU): Pericoul nu a trecut. Dacă relaxarea restricțiilor începe necontrolat, situația riscă să fie scăpată de sub control și unele măsuri ar putea fi prelungite

Pericolul nu a trecut și există riscul ca situația să fie scăpată de sub control dacă relaxarea restricțiilor începe necontrolat și mai repede de 15 mai, este de părere Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

„Riscul este ca situația – care, totuși, s-a reușit, de bine, de rău, să fie ținută sub control – să scape de sub control și să ne trezim că avem un număr mai mare de cazuri, în următoarele două săptămâni, dacă relaxarea, care este promisă să înceapă din data de 15 mai, începe mai repede și necontrolat. Încă mai vedem focare, încă mai vedem decizii de carantinare a unor zone. (...) Dacă oamenii și-au pierdut răbdarea, să vedem cum o să fie dacă scapă situația de sub control și unele măsuri vor trebui să fie prelungite. Rugămintea este să înțeleagă lumea că pericolul nu a trecut”, a declarat Raed Arafat, sâmbătă, la Realitatea PLUS, potrivit Știripesurse.



Relaxarea restricțiilor începe în 15 mai, când România intră în stare de alertă





Prima relaxare a restricțiilor este planificată pentru 15 mai, când starea de urgență va fi înlocuită de o stare de alertă. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat propunerile de măsuri, sub forma unui document publicat în transparență decizională, ce prevede posibile reglementări pentru angajați, angajatori, serviciile de îngrijire personală, activitățile din cabinetele stomatologice și din unitățile sanitare non-COVID, școli, biserici și hoteluri.

„Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea, o vreme destul de bună, să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate decât dacă avem un motiv foarte serios. Aceste lucruri, sigur, vor fi încă detaliate. În majoritatea unităților, fie ele comerciale sau economice, sau de stat, la ușă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc. (...) Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an. Nu putem să riscăm să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Știu că sunt mulți care își doresc, de exemplu, să se reia competițiile sportive. Dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori”, declara președintele Iohannis, în 28 aprilie.



România, peste 15.000 de cazuri confirmate de COVID-19 și 936 de decese





Cel mai recent bilanț arată că, până sâmbătă, ora 13, peste 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate în România, la un număr total de circa 248.000 de teste prelucrate. Dacă 936 de persoane au murit, aproape 7.000 s-au vindecat și 245 erau internate în secțiile de terapie intensivă din țară. Un număr de 14.323 de oameni sunt în carantină instituționalizată, în timp ce 20.462 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.