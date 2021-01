Raed Arafat, după ce s-a vaccinat anti-COVID-19: Am făcut-o public ca să arăt un lucru – ce recomandăm facem și noi. Vaccinul e sigur, voluntar și gratuit (VIDEO)

Vaccinul anti-COVID-19 este sigur, gratuit și voluntar, a reiterat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Nu recomandăm oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne-am fi vaccinat sau nu ne vaccinăm”, a explicat demnitarul luni, după ce i-a fost administrată o doză din serul produs de Pfizer și BioNTech, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitală.

