Raed Arafat, după şedinţa condusă de premierul Florin Cîţu: La Bucureşti s-au suplimentat paturile ATI (VIDEO)

Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că România o să suplimenteze numărul de paturi la ATI.

“Ședința a fost condusă de prim-ministru și au asistat și domnul vicepremier Barna și ministrul Sănătății la această discuție. S-au prezentat toate aspectele, din punct de vedere medical, care sunt în relație cu situația de acum. Au intervenit colegii și de pe partea epidemiologică și pe partea de ce măsuri s-au luat până acum, ce propun ei ca abordare. Nu s-au luat decizii în această ședință.

A fost pentru a discuta și a dezbate cu toți care sunt în jurul mesei punctele lor de vedere, urmând ca această analiză să se facă în următoarele 2-3 zile și să se vină cu concluziile finale.

Paturile pe ATI s-a lucrat intens cu Ministerul Sănătății în acest sens. La București s-au suplimentat paturile. TIR-ul de terapie intensivă care va fi alipit Spitalului Sf. Ioan a rămas doar stocatorul de oxigen să vină din Pitești azi. Acolo se va suplimenta numărul paturilor.

La Malaxa 5 paturi suplimentare care au primit autorizația. La Spitalul “Matei Balș” a crescut capacitatea la 40 de paturi, am detașat personal suplimentar. Erau 20 de paturi.

La Spitalul Sf. Pantelimon mai avem capacitatea de a crește la 40 de paturi cu oxigenare, cu posibilitate de upgradare a lor în cursul acestui weekend.

Se lucrează și în restul țării, au fost videoconferințe permanente între Ministerul Sănătății și colegii din țară la care am participat și noi pentru creșterea capacității. La momentul în care s-a făcut ultima analiză acum 10-12 zile erau 1.408 paturi. Acum crește. Vom veni cu încă o actualizare după ce știm că au fost operaționalizate. De la intenția de a crește până la operaționalizare sunt câteva zile”, a afirmat Raed Arafat în urma unei ședințe la care au participat premierul Florin Cîțu, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și vicepremierul Dan Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Maia Morgenstern: „Sunt rănită. Tremur”. Ce i s-a întâmplat celebrei actrițe