Raed Arafat: E foarte bine că există dorință de vaccinare. E doar o chestiune de timp până vom avea un număr foarte mare de oameni vaccinați, iar capacitatea crește / Vor fi autorizate și alte vaccinuri (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgență, a explicat că niciodată campania de vaccinare anti-COVID-19 nu a presupus vaccinarea tuturor doritorilor în prima zi, pentru că „este clar că acest lucru este imposibil”, însă s-a arătat de părere că este doar o chestiune de timp până când vom avea în România „un număr foarte mare de oameni vaccinați”. Oficialul a subliniat că între timp, la nivel european, vor primi undă verde și alte seruri, precum cel de la AstraZeneca, care probabil fi autorizat „până la sfârșitul acestei luni”.

