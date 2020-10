Raed Arafat: E posibil ca la restaurante să se intre cu praguri, cum e la școli. Dacă se trece peste ele, vor trebui luate măsuri

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat, vineri seară, că autoritățile iau în calcul varianta de a aplica sistemul de praguri existent în cazul școlilor și la restaurante.

„Se discută de praguri și e posibil să se intre cu praguri, cum este la școli, de exemplu.

Faptul că suntem la 1,5 nu înseamnă că ce e sub 1,5 e perfect. Acesta e un prag care a fost stabilit. Peste el am început să luăm măsuri. Sunt țări care iau măsuri sub acest prag. Faptul că unii încă sunt la 1 la mie nu trebuie să stea cu picioarele în apă rece să spună totul e perfect, și ei trebuie să vadă cum pot să oprească, să nu crească mai departe. Chiar dacă se stabilesc praguri, dacă se trece peste ele tot vor trebui luate măsuri”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, pentru Digi24.

Scenariile în baza cărora se organizează activitatea în școli, pe fondul epidemiei de COVID-19

Dată fiind epidemia de coronavirus, anul școlar 2020-2021 s-a deschis în condiții speciale, autoritățile fixând trei praguri în funcție de care se stabilește modul de predare.

Astfel, regimul de desfășurare a activității a fost stabilit în relație cu numărul total de cazuri noi de COVID-19 înregistrat în ultimele 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori din localitatea în care se află școala.

Au rezultat de aici trei scenarii de predare:

Scenariul verde, deci cu prezența fizică a elevilor în clase, în acele zone în care rata de infectare cu coronavirus e de sub 1,5 la mia de locuitori în ultimele 14 zile

Scenariul galben, unde rata se situează între 1,5 și 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Asta înseamnă că doar elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor participa fizic zilnic la ore. Restul se împart în două categorii: o parte din școlari vin la clase, iar restul rămân acasă și asistă la lecții online. Apoi se face rocada între cele două grupe.

Scenariul roșu, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 depășește 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Asta înseamnă că toți elevii rămân acasă, iar predarea se face exclusiv online.

De exemplu, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău a decis, vineri, ca toate școlile și grădinițele să intre în scenariul roșu, începând cu săptămâna viitoare, deoarece rata de infectare la nivelul municipiului a depășit 3 la mia de locuitori.

Restaurante, cafenele și săli de spectacol închise în mai multe localități, din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus

Potrivit celor mai recente date transmise de Grupul de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de coronavirus în România a ajuns la 148.886. În ultimele 24 de ore, 3.186 de persoane au fost testate pozitiv, iar alte 653 au fost reconfirmate în urma retestărilor. 114.792 de pacienți au fost declarați vindecați până acum, dar 5.299 au decedat, din care 52 numai în ultima zi.

Din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus, în București au fost închise restaurantele și cafenelele, teatrele, cinematografele, sălile de spectacol, sălile de jocuri, cazinourile, cluburile și discotecile.

Autorităţile din Galați au decis suspendarea, până pe 12 octombrie, a activității în restaurantele și cafenelele situate în interior. Măsura este valabilă în municipiu și în Cuca, Şendreni şi Vânători. Mai sunt închise cazinourile, cinematografele și teatrele.

Au fost închise și restaurantele, cafenelele și cluburile din 13 localități din județul Ilfov.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a stabilit, luni, suspendarea activității din restaurante și cafenele în municipiul Iași și în alte câteva comune.

Măsuri similare au fost adoptate în șase localități din județul Hunedoara, precum și în Cluj-Napoca și câteva localități din Cluj.