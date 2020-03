Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că, începând de duminică, vor fi interzise activitățile cu peste 1.000 de persoane, indiferent dacă sunt publice sau private, în incinte sau în aer liber.

„Începând de astăzi, se aprobă luarea măsurii de interzicere a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1.000 de persoane, iar pentru activitățile cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipurilor de activitate cu avizul prealabil al DSP. Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 31 martie. Ele sunt prevăzute până în data de 31 martie. Ele pot fi prelungite în funcție de evoluție la nivel european și nivel mondial. Măsura vizează atât activitățile publice, cât și cele private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber. De ce luăm această măsură? Este o măsură preventivă la acest moment, dar este necesară. Ne-am uitat și la alte măsuri luate în alte țări și considerăm că este momentul, văzând faptul că au apărut și la noi cazuri deja în mai multe zone pentru a preveni o răspândire în interiorul comunității, considerăm că astfel de măsură preventivă devine necesară”, a declarat Raed Arafat, duminică, la sediul MAI, care a precizat că acest lucru înseamnă că meciurile din campionatul României de fotbal se vor desfășura fără spectatori.

Cât despre evenimentele cu sub 1.000 de persoane, Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a prezentat lista criteriilor ce trebuie luate în calcul pentru desfășurare lor.

„Se va lua în considerare densitatea mulțimii, natura evenimentelor și natura contacților; dacă cei care participă sunt înregistrați dinainte sau nu. Vom lua în vedere posibile expuneri anterioare la coronavirus. Vom lua în considerare vârsta participanților. Foarte important este și tipul acestor activități: dacă este sportiv, cultural, politic sau religios. Este de luat în calcul și durata și tipul călătoriei pentru participarea la eveniment”, a declarat Moldovan.

În continuare, Raed Arafat a precizat că și vizitele aparținătorilor la pacienții din spitale vor fi sistate tot până la 31 martie. Aceeași măsură se aplică și pentru stagiile practice pe care studenții universităților de medicină și farmacie le practică în unitățile medicale din țară.

„Mai e o altă măsură care a fost aprobată. Sistarea până la data tot de 31 martie a stagiilor practice în spitale pentru studenții universităților de medicină și farmacie, precum și vizitele aparținătorilor persoanelor internate. Se exceptează la această măsură studenții care participă în calitate de voluntari în unitățile sanitare respective. Multe spitale au amfiteatre în ele și studenții vin în număr mare zilnic, de mai multe ori, pentru a participa la cursuri, pe lângă stagiile la care studenții vin din afara spitalului în spital și au contact cu pacienții și cu cadrele medicale. Pentru a proteja mai mult spitalul, cadrele medicale și pacienții, considerăm că această limitare acum, la nivelul studenților, cu excepția voluntarilor, bineînțeles, și la nivelul aparținătorilor, și sper să fim înțeleși de ce luăm această măsură, este una tot preventivă, de protecție a spitalelor și a personalului sanitar”, a mai adăugat Raed Arafat.

În ceea ce privește posibilitatea ca școlile să fie închise, Raed Arafat a explicat că „s-au aprobat procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ, în contextul confirmării unui caz sau a mai multor cazuri de infecție cu coronavirus. Această procedură a fost redactată de INSP și nu ia în considerare doar aspectele medicale. Poate, la nivelul comitetului județean, care decide în final, la propunerea DSP și la propunerea inspectoratului școlar din județul respectiv, poate să analizeze alte criterii decât criteriile medicale când ia această decizie. Criterii sociale, criterii bazate pe discuțiile cu părinții șamd”.

Întrebat despre posibilitatea ca zborurile de Italia să fie interzise, Raed Arafat a expicat: „Nu este luată nicio decizie. Aceste lucruri se analizează, dar nu este luată nicio decizie în acest moment. Pe lângă faptul că vedem că, și în Italia, se iau anumite decizii, care pot avea niște efecte în acest sens. Dacă se va lua decizia să fie izolată o anumită zonă, asta înseamnă că de acolo nu vor mai putea veni persoane”.

