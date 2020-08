Raed Arafat: Există limite ale sistemului sanitar. Dacă toate paturile de terapie intensivă vor fi ocupate, s-ar putea ajunge la situația în care doi bolnavi au nevoie de același ventilator (VIDEO)

Autoritățile se tem de posibilitatea ca sistemul sanitar din România să fie supus „la un stres maxim”, a subliniat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), miercuri seară, în direct pe B1 TV, unde a explicat că în eventualitatea în care toate paturile de terapie intensivă ar fi ocupate, s-ar putea ajunge „la poveștile adevărate pe care le-am auzit din alte părți”, în care doi bolnavi au nevoie de același ventilator sau în care medicii sunt puși în situația de a alege între un pacient sau altul pentru intubare.

„De ce ne e teamă nouă? Totuși, există limite ale sistemului. Limitele acestea, indiferent cât vrei să crești capacitatea sistemului, sunt anumite componente ale lui pe care n-ai cum să le dublezi sau să le triplezi. Poți să crești numărul paturilor, poți să crești orice, dar nu poți crește numărul personalului. Da, putem să apelăm la un sprijin dacă alții sunt mai puțin afectați decât noi, dar asta e o chestie pe o perioadă limitată. Speranța noastră este să nu ajungem să ducem sistemul la un stres maxim și să păstrăm sistemul, totuși, cât mai posibil cu capacități de rezervă rămase și posibile să fie folosite. Dacă ajung să am toate paturile de terapie intensivă ocupate, vom ajunge la poveștile adevărate pe care le-am auzit din alte părți, în care doi bolnavi pe un ventilator sau să alegi între un bolnav și altul pe cine intubezi, pe cine ventilezi. Noi nu vrem să ajungem la asta”, a declarat șeful DSU.

Ca să nu ajungem la asta, spune Raed Arafat, „trebuie să reducem creșterea asta a numărului cazurilor. Orice creștere și chiar dacă continuă cu 1.000 și ceva de cazuri pe zi, asta înseamnă că în câteva zile vreo 50 de ei vor intra în terapie intensivă. Asta înseamnă un impact continuu. Noi trebuie să reducem numărul cazurilor pe zi și să luăm toate măsurile astfel încât numărul cazurilor să se reducă, tocmai ca să reducem impactul pe secțiile de terapie intensivă. Noi am crescut numărul paturilor în ultima perioadă”.



Autoritățile au făcut echilibristică între zonele foarte afectate și cele mai puțin afectate, spune demnitarul





„A fost un efort major făcut la nivelul Ministerului Sănătății, DSU. Am lucrat intens împreună, ca să creștem numărul paturilor de terapie intensivă. Am reușit la București. S-a intervenit de la nivel de premier chiar și s-a monitorizat situația. La București am crescut prin activarea secției modulare de la Elias, implicarea Spitalului Ilfov cu vreo 15 paturi de terapie intensivă, suplimentara Ministerului Apărării – aici a venit cu o suplimentare de șapte paturi la ROL 2 peste cele 16 pe care le avea. La Cluj, la Mureș câte 20, 20 și ceva de paturi în plus de terapie intensivă. Deci toate acestea au venit tocmai ca să putem absorbi și au fost de bun augur. De ce? Pentru că am putut să le folosim. Noi am transferat pacienți cu elicopterele de la sud, în Ardeal, la Mureș, la Cluj, chiar la Timișoara, în alte părți. Noi am făcut o echilibristică între zona foarte afectată și zonele care la momentul acesta sunt mai puțin afectate, tocmai ca să dăm fiecărui pacient șansa să fie tratat corect într-un pat de terapie intensivă”, a mai adăugat oficialul, care în aceeași emisiune a vorbit, printre altele, și despre importanța regulilor de protecție sanitară.