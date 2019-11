Raed Arafat a explicat de ce nu a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă Europeană în cazul tragediei de la Colectiv. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a susținut că atunci România avea nevoie de paturi pentru marii arși, nu de transport.

„Personal am luat legătura cu cineva de la Protecția civilă Europeană și am discutat cu ei oportunitatea activării mecanismului. Era clar că activarea mecanismului nu putea să ne aducă ceva major în plus. O să explic asta foarte clar de ce. Puteam să beneficiem foarte mult dacă aveam nevoie de resurse de transport, de exemplu. Dar nu era cazul. Am avut avioanele noastre, am apelat la avionul NATO. Deci nu exista o nevoie pe care nu o putem acoperi. Nevoia noastră era de paturi, de locuri. Din acest mecanism paturile de spitale nu fac parte din aceste resurse”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a mai susținut că, în afară de Austria, toate țările au trimis echipe de medici în România pentru a vedea starea pacienților și a decide pe cine pot lua: „Spitalul de la Bruxelles era primul cu care am început să discutăm și acolo preferința a fost ca să vină echipă să verifice, să vadă pacienții, să aleagă și să spună pe cine poate să ia și într-adevăr asta s-a întâmplat. Asta înseamnă că noi nu puteam să urcăm pacienții în avion până nu venea echipa să evalueze și preia pacienții. Singura țară care a primit pacienți fără să necesite să vină medici de la ei aici a fost Austria. În rest toate țările au trimis de echipă aici, de la belgieni, care au lucrat și pentru olandezi, partea franceză, partea germană, Anglia, Norvegia, toți au avut echipe care au venit și au spus ”luăm pacientul ăsta sau luăm pacientul ăsta”, iar noi am organizat transferul pacienților”.

Arafat a precizat că nici acum nu există o procedură a Mecanismului de Protecție Civilă Europeană pentru pacienți arși.