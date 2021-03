Raed Arafat: În București nu mai sunt locuri libere în secțiile ATI. În țară dimineața erau în jur de 20-30 de paturi libere (VIDEO)

Raed Arafat a oferit luni detalii despre criza lipsei locurilor libere din secțiile ATI destinate pacienților COVID-19. Șeful DSU a precizat că în București nu mai erau locuri libere în secțiile ATI, iar în țară existau doar 20-30 de locuri libere. Totodată, acesta a explicat cum încearcă autoritățile să suplimenteze locurile prin instalarea în Capitală a două unități mobile, precizând că situația rămâne dinamică:

“A fost o analiză realizată la nivelul centrului național de comandă care a fost prezentată și prim-ministrului care arată că există o scădere între noiembrie și acum a locurilor libere, scăderea poate fi explicabilă prin faptul că spitalul Lescani din Iași a fost închis din cauză că e un spital de campanie și erau condițiile atmosferice. Acum se lucrează pe redeschiderea lui. Astăzi din nou am avut dicuție cu medicul Cepoi, ce înseamnă deschiderea paturilor și pentru cazurile intermediare și pentru cazurile ATI.

În același timp, în unele spitale, văzând că situația s-a îmbunătățit, au reluat anumite activități, trebuie să se readapteze situației actuale și să revină cu numărul de paturi.

La acest moment, la București, noi am adus prima unitate mobilă la Sfântul Ioan și se lucrează la instalarea ei și mai avem încă una în intenția la spitalul Victor Babeș. Asta înseamnă ca vor fi trei. Știm că serviciile nu sunt la fel de bune ca una interioară dar sunt mult mai bune decât să rămână bolnavul într-o nitate de primiri urgențe”, a declarat Raed Arafat.

În ceea ce privește locurile libere la ATI, Raed Arafat a precizat că secțiile ATI din București sunt complet ocupate:

„Situația locurilor este una dinamcă. Este posibil diineața să avem un număr de locuri dimineața să nu le mai avem. Este de înțeles în astfel de momente, pentru că nu ai un număr fix ocupat permanent. Sunt pacienți care se vindecă, pacienți pe care îi pierdem. Sunt momente înc are o s avem locuri liberă pe prcursul zilei”.

La acest moment la București nu mai sunt locuri libere în secțiile ATI. În țară dimineața era în jur de 20-30 de paturi", a mai spus șeful DSU.

