Raed Arafat: În etapa a II-a se va începe cu persoanele în vârstă, persoanele cu vulnerabilități, iar apoi va fi și personalul esențial din diferite activități / Înscrierea nu e doar digitală (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de Urgență, s-a vaccinat împotriva COVID-19, luni, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitală, ocazie cu care a făcut mai multe precizări despre derularea campaniei naționale, printre care și o serie privind etapa a II-a și înscrierea la vaccinare.

