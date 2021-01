Raed Arafat: În toată țara există un număr de cazuri de COVID-19 peste cel raportat / Care sunt explicațiile (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat, vineri, de ce mereu sunt mai multe cazuri de coronavirus decât cele raportate oficial. Una dintre explicații este aceea că unele persoane au SARS-CoV-2, dar nu prezintă simptome. Tocmai de aceea, ele nu se testează, deci nu se știe oficial că ele sunt infectate. În schimb, ele transmit boala.

„Toată lumea a zis că există un număr de cazuri. Aici nu e vorba numai de București. În toată țara există un număr de cazuri peste numărul raportat, care nu știm cât este, dar care există. Pentru că există testele rapide și oamenii nu le raportează toate. Acest lucru s-a recunoscut mereu.

Nimeni n-a zis că numărul cazurilor e fix numărul care a fost raportat, pentru că e imposibil să fie așa. Sunt oameni cu simptome ușoare care nu se testează, care au virusul, sunt asimptomatici care au virusul și care nici nu știu că îl au și-l răspândesc și nu se testează.

Și, bineînțeles, sunt cei care se testează cu testele antigenice rapide și cu testele PCR, unde acolo vedem cine e pozitiv și cine e negativ și asta se raportează.

E aproape imposibil să obții raportările pe cazurile care se fac acasă decât dacă omul e conștiincios, pune mâna pe telefon și spune: ”m-am testat, sunt pozitiv, ce să fac?”. Atunci ajunge să fie raportate”, a explicat Raed Arafat, șeful DSU.

