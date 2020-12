Raed Arafat: În ultimele 10 zile, în București, am avut aproape de 14.000 de cazuri de coronavirus. Asta va duce la un impact serios pe sistemul medical. Încercăm să creștem capacitatea la ATI (VIDEO)

.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că în acest moment se încearcă o creștere a capacității de terapie intensivă pentru pacienții cu coronavirus din București. Asta în condițiile în care, în ultimele 10 zile, în Capitală, au fost înregistrate aproape 14.000 de cazuri de COVID-19, iar în ultima vreme au existat mai multe situații în care pacienți în stare gravă au fost transportați la alte spitale din țară pentru că în București nu mai erau locuri libere la ATI.

„Luni am avut o videoconferință cu toți managerii spitalelor din București, cu șefii ATI-urilor și UPU-rilor de la București, cu directorul general al ASSMB, împreună cu domnul ministru Tătaru. Am căutat toate soluțiile posibile pentru creșterea capacității mai departe. Noi am avut, în ultimele 10 zile, în București, aproape de 14.000 de cazuri. Asta va duce la un impact serios pe sistemul medical. Încercăm să creștem capacitatea și pe paturile cu oxigen, și în terapie intensivă, dar, la nevoie, putem să ducem pacienții și în alte părți care sunt mai puțin afectate la acest moment și care au capacitate. Problema este că nu întotdeauna familiile pacienților care sunt în UPU, pentru care nu găsim loc, sunt de acord cu transferul pacienților în altă zonă, chiar la alte centre universitare, la Mureș, la Cluj, la Iași. Gestionarea așa se face în astfel de situații. Încercăm să creștem cât mai mult capacitatea, dar sunt momente în care capacitatea este atinsă la maxim și atunci ducem în altă parte și sunt momente în care apar mai multe locuri și atunci internăm în București”, a declarat Raed Arafat, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Astfel, șeful DSU a pus accent pe necesitatea respectării tuturor regulilor de protecție care sunt în vigoare în acest moment, pentru ca situația să poată fi ținută sub control.

”DSP-ul din București este cel care monitorizează și analizează toți factorii pe baza cărora se iau deciziile pentru măsurile suplimentare. Dacă DSP-ul vine cu măsurile respective, atunci Comitetul pentru Situații de Urgență poate să adopte măsuri suplimentare. În primul rând, soluția este respectarea restricțiilor actuale de către noi, toți cei care stăm în București. Dacă respectăm toți regulile și în afara casei, și acasă și suntem conștienți de situația în care ne aflăm, clar putem să ajungem la a controla situația. Din fericire, în ultimele două zile, numărul cazurilor din București a scăzut față de ce am avut săptămâna trecută, când ne-am apropiat de 2.000 de cazuri pe zi. Acum suntem la 1.000 și ceva de cazuri pe zi, dar cumulativ numărul e foarte mare și va avea impactul lui, fără nicio discuție, pe sectorul sanitar din București”, a mai spus Raed Arafat.

