Raed Arafat insistă că autoritățile nu au nicio problemă să publice ratele de infectare cu coronavirus în localitățile cu restricții: „Nu e nicio ascundere” (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat marți seară, pentru B1 TV, că autoritățile nu au absolut nicio probemă să afișeze public datele privind rata de infectare cu coronavirus în localitățile supuse restricțiilor. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a dat asigurări că nu este absolut nimic ascuns.

Precizările vin în contextul în care au apărut critici în spațiul public legate de faptul că autoritățile nu publică ratele de infectare pe localități. Acestea sunt extrem de importante deoarece, în funcție de incidența cazurilor, se poate decide la nivel local impunerea anumitor restricții.

Raed Arafat susține că datele privind ratele de infectare cu coronavirus pe localități pot fi publicate oricând

Întrebat după ce date se calculează incidența cazurilor de coronavirus într-o localitate, căci premierul Ludovic Orban afirmase că nu sunt folosite informațiile de la Institutul Național de Statistică, Raed Arafat a explicat: „Nu, sunt date de la INS și alte date pe care le avem din alte surse tot oficiale, care au fost mai actuale. Dacă ne referim la București, avem datele de la INS, care ziceau de 1,8 milioane și datele de 2,1 milioane mult mai realiste. Nu s-a dorit să se ia măsuri când aveam depășire corelată la 1,8 milioane, dar când am atins deja 1,85 la peste două milioane de locuitori, atunci s-au luat măsurile. Se știa clar că Bucureștiul depășește două milioane de oameni”.

Întrebat dacă ne-ar folosi să avem datele centralizate privind rata de infectare în localitățile cu restricții, secretarul de stat a răspuns: „Centrul Național de Coordonare și Conducere are datele pe fiecare localitate, fiecare județ. Deci publicarea n-o să schimbe ceva, pot să fie publicate fără problemă și toată lumea are acces la date. Se știe câți pacienți sunt infectați zilnic în feicare localitate și calculul se poate face simplu. Nu asta e problema. Din punct de vedere al afișărilor, nu e nicio problemă. Nu e nicio ascundere, datele sunt publice, pot fi aflate oricând câte sunt, care e procentul, care e incidența în ultimele 14 zile. Dacă se vrea să fie afișate, o să analizăm, o să le afișăm. Nu avem nicio problemă, nu e niciun lucru de ascuns aici”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

BREAKING NEWS! Poliţia, în ALERTĂ! Doi elevi tocmai au fost ÎMPUȘCAȚI în cap, în faţa unui liceu din România. SCENE DE GROAZĂ la faţa locului

Condițiile în care se închid restaurantele, potrivit CNSU

La finele lunii august, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat Hotărârea numărul 43, care prevedea redeschiderea, de la 1 septembrie, a restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor și sălilor de spectacol.

Documentul preciza și condițiile în care acestea pot fi reînchise și redeschise, în funcție de rata infectărilor cu coronavirus din localitatea respectivă.

„Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori”, precizează Hotărârea CNSU.