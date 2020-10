Întrebat dacă este de acord cu estimarea profesorului Alexandru Rafila, cu privire la numărul de cauzri de COVID-19 din România, potrivit căreia la 4.000 de persoane testate ar exista aproximativ alte 40.000 de persoane infectate, Raed Arafat a precizat:

„Întotdeauna cazurile care sunt testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale. De aceea se impun reguli precum restaurantele, purtarea măștii, etc. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta mască. Nu am mai lua măsuri de prevenire, de restricție, măcar în unele zone. E clar că avem persoane care sunt pozitive, contagioase, asimptomaptice, care poate că nici ele nu știu că sunt contagioase”, a declarat Raed Arafat, în timpul unei conferințe de presă.

Întrebat ce diferență exactă ar exista între numărul de cazuri confirmate și testate pozitiv, față de cel al persoanelor care s-ar fi putut infecta fără să fie, secretarul de stat Raed Arafat a explicat:

„Nu pot să spun o estimare, colegii de la epidemiologie pot să facă anumite calcule. La un moment dat, Ministerul Sănătății a dat prevalență pe partea de anticorpi de 4,5 - 5%, ceea ce înseamnă că aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă și a fost infectată, dar cei mai mulți dintre ei nici nu au știut de acest lucru. Au crezut că au o răceala simplă, că le curge nasul sau a apărut febra pentru puțin timp și a crezut că nu este o problemă, dar ei au fost infectați și probabil unii dintre ei au infectat alte persoane, dacă nu au respectat măsurile ”, a explicat el